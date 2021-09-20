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【中秋交通】港鐵部分路線明日起加密班次　部分地區會有封路及交通改道安排

社會 17:29 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港鐵部分路線明日下午3時起加密班次，部分地區會有封路及交通改道安排。（資料圖片）

運輸署今日（20日）提醒市民，中秋節期間（9月21至22日）會實施以下特別交通及運輸安排。

在特別交通措施方面，港島（包括淺水灣、石澳及赤柱）及新界區（包括荃灣及馬鞍山）會有封路及交通改道安排。警方將因應各區當時的交通及人潮情況，調整有關交通措施。

公共運輸服務方面：

  • 港鐵將按正常服務時間提供列車服務。因應預期可能上升的乘客量，部分路線將由明日（21日）下午3時起加密班次；
  • 電車將因應乘客需求加強服務；
  • 部分巴士路線會延長服務、提供特別服務、調動班次，或安排改道，而部分巴士站亦會暫停使用／臨時提供；
  • 部分專線小巴路線會延長服務時間；
  • 港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求而加強服務。

運輸署呼籲，市民應盡量利用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。市民請留意電台及電視台發放的最新交通情況，或透過運輸署流動應用程式「香港出行易」獲取最新交通情況。

有關的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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