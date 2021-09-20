【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚

▲ 台灣ICU醫生陳志金提醒，柚子與部分藥物相沖可引發致命危機，表明11類人士不宜進食柚子。

中秋應節食品少不了月餅和柚子，但柚子並非人人適宜食用。台灣深切治療部醫生陳志金最近公開提醒，柚子與部分藥物相沖可引發致命危機，更表明有11類人士不宜進食柚子，值得留意。

陳志金最近在Facebook專頁發帖指，一些病人不宜食柚，尤其是正在服用抗凝血劑的病人更要小心。這些病人吃柚後輕則流鼻血、身體瘀青；重則腸胃出血、腦出血，嚴重更可致命。

陳志金解釋，葡萄柚或柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致人體內的藥物濃度上升，效果仿如服用過量藥物一樣。點擊睇5類有可能正在服用抗凝血劑的病人：

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除了上述5類人外，陳志金又指出以下6種人應忌食柚，以免藥物與柚子相沖引起不良反應：

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柚子類水果含有香豆素（Furanocoumarins），會阻礙身體自然分解藥物，有機會令人體吸收過量的藥物成分，使藥效加劇，有更大的機會出現副作用，受影響的藥物高達40多種。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾接受《經濟日報》訪問指出，西柚及沙田柚同屬柚子，與部分藥物一樣，進食後需要腸酵素分解，如正服食抗真菌藥、抗癲癇藥、抗排斥藥、鈣離子通道抑制劑類降血壓藥，及抗抑鬱、抗焦慮藥等，食柚子或會令藥效受影響。

他解釋，患者進食沙田柚後，腸道會以腸酵素分解柚子，致分解藥物的酵素減少，會令藥物留在體內時間增長，變相藥效就會增加，可能會增加服藥後的副作用，有機會引致頭暈，踎低起身有不適的體位性低血壓。

崔俊明又稱，以往降血壓藥一日需服用多次，故有「服藥後隔3小時才食柚」的說法出硫，但現時的降血壓藥一日僅需服食1粒，藥效可長達一天，因此建議患者應盡量避免食柚。

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責任編輯：羅嘉欣