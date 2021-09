維他命C以外的選擇　益生菌有助增強免疫力

新冠疫情持續,大家都堅守抗疫防綫,同時尋求快速提升自身免疫力的方法。一般人都會想到透過補充維他命C來增強身體抵抗力,但人體的免疫系統需要吸收不同的營養素,單靠維他命C是不足夠的。適度補充益生菌,能有助調整腸道的益菌數量,幫助抵禦腸道的害菌和病毒,提升整體免疫力。

腸道健康=抵抗力好?

每逢提起增強免疫力,大家總會想到服用維他命C,除此之外,有沒有想過其實補充益生菌也有幫助?有研究發現,人體中有7成的免疫細胞來自腸道,假如腸道內的益菌數量不足,或是腸道健康下降,便有機會受壞菌侵襲,影響免疫系統。因此腸道是抵禦細菌和病毒入侵身體的重要防綫,透過補充身體的益生菌,有助調整腸道內的菌種和菌量,協助阻擋細菌和病毒,使腸道健康,有助預防炎症及上呼吸道感染。專家指出乳酸桿菌及雙歧桿菌兩種益生菌,都能增加腸道益菌數量,提升自身免疫力。

▲ 選購益生菌補充品前,需要注意四大要點,這樣才可以「補」得健康又安心。

挑選益生菌四大要點

既然益生菌對人體健康如此重要,那麼我們應該如何選擇呢?在選購益生菌補充品前,應注意四大要點。第一,要選擇含有乳酸桿菌及雙歧桿菌兩類菌種的產品;第二,挑選含益生菌量超過100億的產品;第三,揀選含有益生元的配方,因為它是益生菌的養分來源,可增加菌株的存活率;第四,採用獨有包裝技術的配方,能抵抗胃酸,保護益生菌順利直達腸道。謹記這四大要點,便可輕易選擇適合自己的益生菌補充品。

▲ BLACKMORES® 免疫防禦益生菌200億有助提升身體免疫力,改善腸道健康和敏感皮膚,同時可降低上呼吸道問題。

全家的200億強身護盾

推介 BLACKMORES® 免疫防禦益生菌200億,蘊含200億活性益生菌,當中包括5種經臨床試驗的菌種,如乳酸桿菌及雙歧桿菌,產品更添加維他命C及鋅,幫助強化免疫系統,另加入益生元,可保持益生菌存活率,加上獨有專利技術包裝,確保益生菌的完整度,能抵抗胃酸,直達腸道,幫助吸收。經科研實證,能提升身體免疫力,改善腸道健康和敏感皮膚,同時可降低上呼吸道健康問題高達27%*。而且產品不含麩質、小麥、乳製品、人工色素、香料及甜味劑,適合全家使用,即使孕婦及授乳媽媽也能安心服用。

此外,BLACKMORES® 還有兩款複合配方的益生菌產品,包括免疫濕敏益生菌 200 億和腸道益生菌 300 億,為都市人提供最全面的天然健康保護。

▲ BLACKMORES® 免疫濕敏益生菌 200 億特含 200 億鼠李糖乳酸桿菌,有助紓緩濕敏徵狀,提升免疫力。

▲ BLACKMORES® 腸道益生菌 300 億有效促進腸道蠕動,幫助排走毒素,改善胃氣肚脹問題,保持腸道健康。

