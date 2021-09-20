維他命C以外的選擇　益生菌有助增強免疫力

新冠疫情持續，大家都堅守抗疫防綫，同時尋求快速提升自身免疫力的方法。一般人都會想到透過補充維他命C來增強身體抵抗力，但人體的免疫系統需要吸收不同的營養素，單靠維他命C是不足夠的。適度補充益生菌，能有助調整腸道的益菌數量，幫助抵禦腸道的害菌和病毒，提升整體免疫力。

腸道健康＝抵抗力好？

每逢提起增強免疫力，大家總會想到服用維他命C，除此之外，有沒有想過其實補充益生菌也有幫助？有研究發現，人體中有7成的免疫細胞來自腸道，假如腸道內的益菌數量不足，或是腸道健康下降，便有機會受壞菌侵襲，影響免疫系統。因此腸道是抵禦細菌和病毒入侵身體的重要防綫，透過補充身體的益生菌，有助調整腸道內的菌種和菌量，協助阻擋細菌和病毒，使腸道健康，有助預防炎症及上呼吸道感染。專家指出乳酸桿菌及雙歧桿菌兩種益生菌，都能增加腸道益菌數量，提升自身免疫力。

▲ 選購益生菌補充品前，需要注意四大要點，這樣才可以「補」得健康又安心。

挑選益生菌四大要點

既然益生菌對人體健康如此重要，那麼我們應該如何選擇呢？在選購益生菌補充品前，應注意四大要點。第一，要選擇含有乳酸桿菌及雙歧桿菌兩類菌種的產品；第二，挑選含益生菌量超過100億的產品；第三，揀選含有益生元的配方，因為它是益生菌的養分來源，可增加菌株的存活率；第四，採用獨有包裝技術的配方，能抵抗胃酸，保護益生菌順利直達腸道。謹記這四大要點，便可輕易選擇適合自己的益生菌補充品。

▲ BLACKMORES® 免疫防禦益生菌200億有助提升身體免疫力，改善腸道健康和敏感皮膚，同時可降低上呼吸道問題。

全家的200億強身護盾

推介 BLACKMORES® 免疫防禦益生菌200億，蘊含200億活性益生菌，當中包括5種經臨床試驗的菌種，如乳酸桿菌及雙歧桿菌，產品更添加維他命C及鋅，幫助強化免疫系統，另加入益生元，可保持益生菌存活率，加上獨有專利技術包裝，確保益生菌的完整度，能抵抗胃酸，直達腸道，幫助吸收。經科研實證，能提升身體免疫力，改善腸道健康和敏感皮膚，同時可降低上呼吸道健康問題高達27%*。而且產品不含麩質、小麥、乳製品、人工色素、香料及甜味劑，適合全家使用，即使孕婦及授乳媽媽也能安心服用。

此外，BLACKMORES® 還有兩款複合配方的益生菌產品，包括免疫濕敏益生菌 200 億和腸道益生菌 300 億，為都市人提供最全面的天然健康保護。

▲ BLACKMORES® 免疫濕敏益生菌 200 億特含 200 億鼠李糖乳酸桿菌，有助紓緩濕敏徵狀，提升免疫力。

▲ BLACKMORES® 腸道益生菌 300 億有效促進腸道蠕動，幫助排走毒素，改善胃氣肚脹問題，保持腸道健康。

產品詳情: https://bit.ly/3C3y6cU

*West et al. Probiotic supplementation for respiratory and gastrointestinal illness symptoms in healthy physically active individuals. Clinical Nutrition. 2014;33:581-587



（資料由客戶提供）