【收生安排】理大明年推組合課程首年毋須選擇主修科目　AI及創新創業納入必修

▲ 理大宣布明年推出學系為本組合課程，理大副校長（教學）黃國賢（中）、協理副校長（本科生課程）石丹理（右）及理大教務長沈德祥（左）。（馮琪雅攝）

香港理工大學今日（20日）宣布明年起改變收生方法，除涉人力資源的專項課程外，大部分本科課程將重新整合為25個「學系為本」組合課程，學生在入學首年只需修讀核心課程，升讀二年級才選擇主修科目，為全港首間大學大規模採取類似大類收生模式；該校亦將「人工智能及數據分析」及「創新及創業」課程列作必修，並為該兩類課程引入「雙主修」選項，冀為學生提供彈性及貼合社會需要的課程。

明年設25個組合課程 不涉護理及物理治療等人力資源課程

理大表示，將於2022/23學年起推行學系為本（Department scheme-based）的組合課程，獲取錄入讀相關組合課程的新生，首學年只需修讀相關學系的共同核心課程，毋須立即選擇主修科目，直至升讀二年級才選科；惟學生如在中學文憑試達指定分數，亦可在首年直接選擇心儀主修學科。

新安排下，該校所有本科課程，下學年將整合為31個課程，包括25個、涉多於一個主修選項的組合課程。以本學年原設的「會計學」、「會計及金融」及「金融服務」課程為例，上述3課程在下學年將整合為「會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程」，學生在翌年起才主修其中一個範疇。

惟護理及物理治療等6個專項課程，因涉及人力資源，則不設上述組合課程安排。

AI及創新創業課程納入必修 引入「副主修」選項

理大副校長（教學）黃國賢表示，現時的大趨勢下，各學科的獨立程度下降，部分領域如生物及化學，均需學生同時涉獵兩個學科知識，故希望讓新生在入學首年更了解清楚科目內容及其志向等。

理大在下學年亦會將「人工智能及數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（IE）兩類課程加入大學核心課程，所有本科生在4年內須在上述兩類科目，分別選修最少2個及1個學分，以達畢業要求。

黃國賢指，在新組合課程模式下，大學亦參考澳洲等外國大學，引入「副主修」（Secondary Major），平均積點（GPA）達2.7或以上的學生，可在AIDA或IE課程二擇其一，選修達36個學分，其中後者涉大灣區創業生態考察；另須滿足60個主修科學分及30個大學核心課程學分的要求，即合共132個學分。

新設「本科生科研計劃」 首年141項目獲批

另外，為鼓勵本科生參與科研，理大已於今年暑假首度展開「本科生科研計劃」，GPA達3或以上的學生，可以個人或小組形式，申請最多5萬或10萬元資助以進行科研項目，2021/22學年共有249人、涉及141個科研項目獲批，成功獲批的項目佔83%。

理大協理副校長（本科生課程）石丹理表示，學生須由導師督導共提供研究成果報告，但校方亦接受學生的研究「無成果」，強調大學重視學生的學習經歷，目標旨在培育學生成為科學家、創新者。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅