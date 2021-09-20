中秋食買玩大全　一App領取商戶優惠券 「嘟一嘟」更着數

中秋節將至，今年的節目想必離不開和家人吃團圓飯、賞月、吃月餅、行街等。說到吃團圓飯，大家是否已有心水餐廳名單？沒有也不怕，這次為大家推介數個聚餐好去處，飯後還可以和家人行街購物，滿足口腹之慾的同時，可以與他們過一個快樂圓滿的中秋佳節。順帶一提大家，無論是中、西、日餐廳，抑或酒店高級食府，最好提早訂座，以免臨近中秋才發現想去的餐廳已經「全院滿座」。同時使用八達通卡一嘟「找數」，用埋八達通App，更有超過 300 款商戶優惠券，幫你「慳到盡」。

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中秋節正日當晚和家人聚餐，若喜歡傳統的中式酒樓，可考慮美心中菜旗下的4間食府，包括美心皇宮、翠園、八月花和八月居，嚐盡多款矜貴菜式如八頭飽魚、乳豬、龍蝦等，而且還可以從八達通 App 領取商戶優惠券，消費滿$800即減$100，吃得更暢懷。想吃得富貴一點，可以選擇到富豪酒店的餐廳，品嚐龍蝦和牛自助餐，同樣可換領八達通折扣優惠券，消費滿$1,000即減$200，更着數。



中秋節翌日有一天假期，當然要好好準備節目，可預先到Klook訂購本地活動（可享 95折優惠）。假日當天首先睡到自然醒「叉飽電」，然後相約閨密到izzue coffee「打卡」吃個早午餐（可享全單8折），接着出發到近日大熱的海洋公園水上樂園狂歡一下（可享票價95折優惠，以及選購紀念品滿$100或以上可享9折優惠）。

還未盡興？晚上可以去逛街購物，最近流行全民運動，一於到Asics（買正價貨品滿$1,500即減$300）和C.P.U.（買正價貨品滿$1,000即減$200）選購運動服裝，再到卓悅化粧品選購護膚化妝品（買滿$150即減$20），滿載而歸之後到圓方的燒肉火藏品嚐高質日式燒肉，讓你過一個既充實又圓滿的悠閒假期。

即使假日沒有計劃，也可以宅在家網購，享受一個人的獨處時光。而且於八達通App更可換領豐富網上購物優惠，如於豐澤網店購物滿$2,000即減$50，讓你盡情購物。

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