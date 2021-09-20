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【疫苗接種】外展服務隊沙田區即場為長者打針　聶德權到場支持

社會 18:13 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府外展疫苗接種隊在沙田區即場為長者接種新冠疫苗。（新聞處提供）

政府外展疫苗接種隊今日（20日）在沙田區即場為長者接種新冠疫苗，逾360名沙田區長者和街坊參加。公務員事務局局長聶德權到場支持長者和街坊接種疫苗。

馬鞍山利安社區服務大樓今日舉辦「沙田區長者健康講座暨長者新冠疫苗接種日」，現場提供即場報名接種疫苗服務，外展疫苗接種隊分別在馬鞍山利安社區服務大樓為長者接種復必泰疫苗，而選擇科興疫苗的長者則獲安排到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種。

聶德權表示，長者是最需要盡快接種疫苗的一群，他們在不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高，疫苗接種計劃現時的重點是在方便、容易接觸到長者的地方，為他們提供便利的接種疫苗服務。

今日的活動由沙田民政事務處主辦、社會福利署沙田區福利辦事處協辦，醫院管理局新界東醫院聯網、香港中文大學醫院及東華三院則為活動的支持機構。

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責任編輯：余思嵐

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