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【新冠疫苗】政府將認可伊朗等發出的接種紀錄　認可疫苗接種紀錄地區增至65個

社會 18:14 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

認可疫苗接種紀錄地區增至60個。（資料圖片）

政府今日（20日）公布，已與伊朗政府完成商討，將認可伊朗發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦將接受曾逗留A組指明地區的香港居民持智利和新西蘭等目前並非A組指明地區所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由9月22日（星期3）凌晨零時起實施。

由9月22日凌晨零時起，持有由伊朗相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

另外，政府亦已與智利和新西蘭政府完成商討認可疫苗接種紀錄的安排，相關安排同樣由9月22日凌晨零時起實施。雖然智利和新西蘭目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該兩國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

此外，政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由阿爾巴尼亞、安道爾、法羅群島、以色列、摩納哥、摩洛哥及巴拿馬發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由9月22日凌晨零時起接受上述地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

因此政府亦將由9月22日凌晨零時起接受上述地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄，令認可疫苗接種紀錄地區名單增至65個：

（政府新聞處）

（政府新聞處）

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責任編輯：李榮忠

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