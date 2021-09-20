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【新冠疫苗】葉劉淑儀參與研究「溝針」打復必泰　背心上陣「報平安」　

社會 18:18 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新民黨主席葉劉淑儀在接種第三針疫苗後，如常前往寶雲道一帶散步。（社交平台圖片）

新冠疫苗接種計劃開展已有大半年，衞生防護中心聯合科學委員會日前指，本港未來或需接種第三劑疫苗，惟現階段「清零目標」下，暫未有急切需要接種第三劑。新民黨主席葉劉淑儀日前亦透露，自己與數名行會成員應邀參與第三劑疫苗接種研究，並選擇「溝針」接種復必泰，其後交代自己身體狀況非常良好。

葉劉淑儀日前於社交網站專頁帖文，提到今年2月22日已接種首劑科興，惟至周一檢測病毒中和抗體已呈陰性，故自願報名參與第三劑測試計劃，在養和東區醫療中心接種第三劑，並選擇「溝針」接種復必泰。詳情即看：【下一頁】

她前日在於社交平台交代身體狀況，指當日接種復必泰疫苗後感到少許疲倦，隨後一直聽從醫生建議多喝水及多休息，連日來睡眠充足，身體並沒大礙，無出現任何不良反應。

她又說，上周五晚及周六早上如常前往寶雲道一帶散步，分別步行6.25公里及3.64公里，表示自己的身體狀況非常良好，「精神奕奕呢」，又感謝連日來各方友好對她的問候及關心。

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責任編輯：郭詩詩

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