【樹仁校慶】樹仁大學創校50周年　校監胡鴻烈寄語：努力趁青春　不為己但為群

▲ 香港樹仁大學創校校監胡鴻烈與一眾師生及校友和校董會成員大合照。（仁大提供）

香港樹仁大學（20日）舉行50周年校慶慶祝會，主題為「敦仁如一 博物致新」。創校校監胡鴻烈在會上寄語鼓勵一眾師生及校友「努力趁青春，不為己、但為群。」

在慶祝會上，學生代表黃啟濤同學朗讀胡鴻烈校監的50周年誌慶感言。胡校監發表周年誌慶感言時，指感謝一直支持樹仁發展的各界人士，一路走來，難關重重，成績得來不易，校方一直堅持自強不息砥礪前行、廣結善緣得道多助、擇善固執與時並進，樹立了獨特的「寶馬山精神」。

他寄語師生及校友，「少年當有凌雲志 --- 美玉須磨琢，努力趁青春。這裡寄語樹仁師生，銘記不為己，但為群，犧牲小我的宏大志向。」

大學方面在推行仁者教育方面，強調始終如一，為國家、社會培育人才，為莘莘學子提供全面的大學教育。近年定出新的策略發展方向，利用資訊科技和數碼科技將仁大的博雅教育傳統以現代的方式展現，以及在教學和研究上發展數碼人文，將「仁」的文化精神進一步傳揚。

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另外，大學為慶祝步入50周年，亦舉辦了一系列的校慶活動，包括《傳承。樹仁》相片收集活動、彩繪邵美珍堂鐵閘、推出樹仁吉祥物鵬鳥手機通訊程式貼圖、校慶主題曲，以及一系列校慶學術活動等等。其中，在典禮上首播的50周年校慶主題曲【仁心】，由畢業生創作，靈感來自仁大的校歌，並由50位畢業生及同學組成的合唱團演繹獻唱。

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責任編輯：余思嵐