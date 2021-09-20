【樹仁校慶】樹仁大學創校50周年 校監胡鴻烈寄語：努力趁青春 不為己但為群
香港樹仁大學（20日）舉行50周年校慶慶祝會，主題為「敦仁如一 博物致新」。創校校監胡鴻烈在會上寄語鼓勵一眾師生及校友「努力趁青春，不為己、但為群。」
在慶祝會上，學生代表黃啟濤同學朗讀胡鴻烈校監的50周年誌慶感言。胡校監發表周年誌慶感言時，指感謝一直支持樹仁發展的各界人士，一路走來，難關重重，成績得來不易，校方一直堅持自強不息砥礪前行、廣結善緣得道多助、擇善固執與時並進，樹立了獨特的「寶馬山精神」。
他寄語師生及校友，「少年當有凌雲志 --- 美玉須磨琢，努力趁青春。這裡寄語樹仁師生，銘記不為己，但為群，犧牲小我的宏大志向。」
大學方面在推行仁者教育方面，強調始終如一，為國家、社會培育人才，為莘莘學子提供全面的大學教育。近年定出新的策略發展方向，利用資訊科技和數碼科技將仁大的博雅教育傳統以現代的方式展現，以及在教學和研究上發展數碼人文，將「仁」的文化精神進一步傳揚。
另外，大學為慶祝步入50周年，亦舉辦了一系列的校慶活動，包括《傳承。樹仁》相片收集活動、彩繪邵美珍堂鐵閘、推出樹仁吉祥物鵬鳥手機通訊程式貼圖、校慶主題曲，以及一系列校慶學術活動等等。其中，在典禮上首播的50周年校慶主題曲【仁心】，由畢業生創作，靈感來自仁大的校歌，並由50位畢業生及同學組成的合唱團演繹獻唱。
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責任編輯：余思嵐