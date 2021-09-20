【兒童飲食】孩子偏食可能患「食物恐新症」　營養師︰不及早正視恐增糖尿病風險

▲ 營養師指出孩子偏食可能是患上「食物恐新症」。

身為媽咪，絕大多數的人恐怕都曾為了孩子挑食感到困擾，甚至還有媽媽粉絲在我的FB裡留言大嘆苦惱：「我的孩子這也不吃那也不吃，真難搞！」然而，孩子的挑食，可能只是因為對未曾接觸或不尋常的食物產生恐懼、接受度較低的關係，即所謂的「食物恐新症」。

什麼是食物恐新症？

「食物恐新症」（Food neophobia）其實是人類保護自己的自然機制之一，早在人類演化時，為避免受傷、生病便會選擇不亂吃，以防可能有害的食物下肚導致產生中毒危險。因此，小孩對於和目前飲食習慣不同的新食物，或不熟悉的食物會感到害怕，或者不敢、不願意嘗試，是可以理解的。小孩氣質不同也會對食物的接受度不一樣，基本上，若對六大類食物的接受度都算高，只有特定的少數食物不吃，爸媽就不用太過擔心孩子的營養攝取和健康情形，一般人不愛吃的食材少於五種都是很正常也是常見的！

那麼，這和挑食有甚麼不一樣嗎？通常有食物恐新症者不願意食用的，大多是他們感到陌生的食物，並且是在還未嘗試的情況下便排斥某種食物；而挑食的人無論是面對熟悉或不熟悉的食物，都會出現抗拒進食的行為，會因為外觀、味道、質地或氣味而拒絕某些種類的食物，或只願意吃某些特定的飲食。

不及早矯正恐增加第2型糖尿病風險

目前發現嬰兒對新食物的恐懼程度最小，2至6歲則是食物恐新症的巔峰期，也正是兒童形成飲食習慣的重要時期。假使孩子在這個階段無法改善恐新症，可能會影響將來他們對食物的選擇，降低飲食的多樣性以致營養攝取可能不夠充足。尤其是在水果和蔬菜這兩大類食物上，會出現食用較少的情形。

除此之外，食物恐新症或許還會引發某些疾病。一項追蹤長達七年的芬蘭研究發現，食物恐新症將使整體飲食品質變差，患者在蛋白質、膳食纖維和單元不飽和脂肪酸的攝取量可能較少，而飽和脂肪和鹽分的攝取較高，導致與慢性病相關的危險因素增加，提升罹患心血管疾病或第2型糖尿病的風險。因此若能觀察並改善孩子在兒童時期出現的不良飲食行為，有助於盡早預防未來潛在的健康問題。

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６招減少恐懼並熟悉新食物

根據每個孩子的氣質、生長環境與基因（是的！有研究指出遺傳和食物恐新症間具有高度相關性）的不同，發生食物恐新症的程度高低也不一樣。避免食物恐新症將來演變為挑食，不妨透過以下技巧提升幼兒對食物的「熟悉度」！

1. 先從少量嘗試開始

初期吃多少不強求，即使是吃一口試試都可以，願意吃和食材的多元性最重要，等孩子可以接受後再漸次增加即可。

2. 一試再試

反覆給予，讓小孩盡可能嘗試。這次不成，就再試一次！曾有研究指出一般小孩在接觸新食物時平均需10至15次、多的則到30次，才能降低對此食物產生恐懼的狀況。

3. 改變食物型態

試著用不同的方式提供食物，例如把紅蘿蔔切成花型或小圓球狀；或者改變烹調方式，像是不吃苦瓜但喝苦瓜雞湯，不吃紅豆湯但吃紅豆冰棒。

4. 避免賄賂或威脅

大人不宜使用任何獎賞或懲罰手段，比方說「吃完才帶你去公園玩」、「不吃等下就不准玩玩具」等等。假使孩子是為了獲得獎勵或逃避懲罰進食，可能造成他們對這種食物更加討厭。

5. 和小孩一起吃和準備食物

孩子對飲食的挑選，和爸媽極有關係！當孩子看到餵食者或父母也在吃某種食物，甚至帶著愉悅表情時，較容易產生興趣並熱衷於嘗試。另外，可針對不同年齡的幼兒所具備的能力，讓他們協助備餐，例如清洗、剝皮或用安全刀具切割，藉著體驗動手做的樂趣引發食用動機。

6. 農夫體驗教育

在家帶孩子簡單種種豆芽菜或香草植物，假日到農場或產地進行體驗，了解食物從土地到餐桌的過程，真正讓他們接觸、認識，比起大人說再多次都有用。

如果在努力過後，小孩實在是不喜歡某種食物，建議爸媽也別太焦慮，利用同類食物做代換，也能攝取到一定程度的營養。針對寶寶與幼兒的餵食，爸媽也應多留意孩子用餐前後的狀況，觀察他們對特定食物是否存在過敏反應。

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有關內容獲facebook專頁「李婉萍的營養天地」授權刊登；原文名為《小孩不吃怎麼辦？6技巧克服「食物恐新症」，避免養出挑食兒》，刊載在部落格「李婉萍的營養天地」。

撰文︰ 台灣營養師李婉萍