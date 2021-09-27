許廷鏗小儀聯手炮製滋味便當　教帶飯一族食得健康

疫情下，不少人都留在家中防疫，廚藝進步神速，從「地獄廚神」化身為「一家之煮」。藝人阮小儀（小儀）及許廷鏗（Alfred）亦經常在家下廚，Alfred更在社交平台建立了個人的烹飪頻道。職安局邀請他們一連四集教大家煮「帶飯一族必學的滋味便當」食得健康。

食清啲 可減低患心腦血管疾病風險

▲ 小儀表示其實只要材料新鮮，配搭得宜，少油鹽糖的菜式也可以非常美味。

想煮出美味的料理，不一定需要大量的調味料。小儀表示：「不要以為重口味的菜式才美味，其實只要材料新鮮，配搭得宜，少油鹽糖的菜式亦非常美味。」Alfred補充：「食清啲可有助控制血壓、血糖及體重，從而減低患上心臟病、高血壓、中風及糖尿病等風險。」

識得揀 外出用膳都可食得健康

大部分香港人都忙於工作，未必經常有時間煮飯，其實出街食亦有方法可以吃得比較健康。小儀指出：「出街吃飯時可選擇高纖和少油鹽糖的菜式；點餐時可要求醬汁及飲品糖漿分開上，方便自己控制分量；進餐時要慢慢吃，至少花20分鐘用膳；吃到7至8成飽就足夠，避免『夾硬』食。」Alfred則建議：「點菜時可提高蔬菜的份量，例如可以叫碟焯菜，或者點多菜少肉的菜式。」

▲ 許廷鏗建議大家平日多吃清淡的飯菜，可有助控制血壓、血糖及體重。

睡前不宜食太飽 睡眠質素影響身形

瞓得唔好，會容易令人疲倦和易怒，亦有機會造成內分泌失調，甚至導致肥胖。小儀分享如想擁有良好的睡眠質素，入睡前避免飲含咖啡因的飲品，例如咖啡、濃茶。Alfred亦補充，睡前30分鐘遠離手機、電腦等電子產品亦能有效提升睡眠質素。

想知兩位「教煮」會教大家煮什麼「有營」便當？即睇以下示範及下載食譜啦！

第一集：香橙豬扒蘆筍紅米飯

營養資訊：菜式主要以鮮橙及檸檬調味，除了可帶出酸甜味道，亦可減少現成醬汁、鹽和糖的使用份量。再於白飯中加入紅米，增加膳食纖維，降低白飯的升糖指數，減慢碳水化合物的消化和吸收，保持血糖平穩。

示範短片：https://bit.ly/2VTkJfR

食譜：https://bit.ly/2VYD1MW

第二集：三文魚牛蒡舞茸藜麥丼

營養資訊：

菜式以昆布和舞茸作為配菜，配以簡單的鹽和豉油調味，大大提升菜式的美味程度。而加入藜麥、牛蒡及舞茸則可增加膳食纖維的含量，亦令口感更豐富。

示範短片：https://bit.ly/3zmOd3l

食譜：https://bit.ly/3Ap8o2c

第三集：羽衣甘藍素湯餃配秋葵熱拌麵

營養資訊：

餃子餡料主要以豆腐、再配以多種蔬菜製作而成，可提升攝取蛋白質和鐵質，並在不知不覺間進食更多的蔬菜。而且，木耳及冬菇屬乾貨，可儲放於家中以備不時之需，十分方便。

示範短片：https://bit.ly/39l1AXp

食譜：https://bit.ly/3CtO2oZ

甜品篇：洛神花香橙蒟蒻果凍

營養資訊：

市面上一般的即食果凍含糖量較高，以新鮮水果自製果凍除了可以減少進食添加糖，更可攝取更多膳食纖維。自製果凍代替雪糕是一個較低脂、健康的選擇。



示範短片：https://bit.ly/39hOp9I

食譜：https://bit.ly/3zqfwdk

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