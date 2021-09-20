【飲食速報】森戶Morito黃埔店開幕$380起嘆13道菜　日本直送食材+食Omakase送限定拖羅海膽杯【附優惠詳情】

▲ Omakase店森戶Morito黃埔店開幕，推出開幕優惠。（圖片由餐廳提供）

觀塘人氣Omakase店森戶 Morito もりと在下半年一口氣開兩間分店，繼荃灣後再進駐黃埔。餐廳主打 Omakase，帶來充滿日式風味的刺身壽司，而且性價比極高，$380起便可品嚐Omakase，在港享受正宗的日本原味道。

森戶 Morito もりと是一家以 Omakase 為主打的日式料理餐廳，而 Omakase 設有3個不同價位選擇，分別是$380 的「山」、$480 的「戶」和$680 的「森」三款，全日供應。

【最新影片推介】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步

最平只需 $380 就可歎到 13 道菜，包括 10 款不同壽司，手卷，茶碗蒸及鯛魚湯，十分抵食。如選擇$680，即可享用 17 道菜，包括6款刺身，8款壽司，手卷，茶碗蒸及鯛魚湯，食材時令當造，款式相當豐富。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

新張期間更有限定優惠，由即日起至 10 月 31 日內凡任何消費即可送迷你拖羅海膽杯（價值$98）一客， 任何分店均可享用優惠，萬勿錯過！

Omakase 份量十足，如果想多試不同款式，亦可以考慮牆上黑板寫上的時令推介刺身美食，或從餐牌中單點壽司、卷物、刺身、小食、手卷等，$9 起享用單點壽司。平日想吃得輕便，可選擇$188 起的壽司拼盤或刺身盛盒。中午亦有午市定食套餐可供選擇，有壽司拼盤或刺身盛盒並配上茶碗蒸及麵豉湯，款式豐富。

【最新影片推介】江旻憓師弟培育劍擊新一代 5歲小花劍手目標未來奧運金牌

森戶 Morito もりと店舖詳情：

黃埔店：紅磡黃埔花園第一期（奇妙坊）地 9A 號鋪

荃灣店：荃灣河背街 74 號地下

觀塘店：九龍觀塘牛頭角道 305 至 325 A 號觀塘立成大廈地下 E 號鋪

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩