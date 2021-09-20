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【國安教育】理大國安教育課堂涉辱華史及唐英傑案　MC不合格可重考

社會 20:06 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

理大協理副校長（本科生課程）石丹理（右）指，該校推行的國安教育內容，涉及4類危害國家安全罪行。（馮琪雅攝）

理工大學早前宣布新學年起所有一年級本科生必修國家安全教育，理大協理副校長（本科生課程）石丹理今日（20日）表示，有關課程會教學生認識現有的港區國安法案例，並會涉及現代中國被侮辱的歷史。

石丹理表示，國安教育內容涉3小時課時、納入佔3個學分的「明日領袖」課程，目標培養學生守法守規，內容包括教學生認識港區國安法訂明的4類危害國家安全罪行及相關案例，惟由於現有案例不多，暫時會涉獵唐英傑案等個案，另提及會教授近代中國史及辱華歷史（Humiliation history of China）等。

他亦指，課堂會以角色扮演及討論等形式進行；學生須在20條MC題至少答對16題，若不合格可重考，強調校方目的「唔係罰佢哋」，亦稱「問過學生覺得問題不大」。

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記者：馮琪雅

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