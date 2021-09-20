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【迪士尼樂園】復慶萬聖節但不設鬼屋　特別餐飲、歌舞匯演率先曝光【附票價優惠】

社會 19:52 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

迪士尼今年萬聖節節慶活動重頭戲之一、繼2019年再次上演的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》。（冼偉倫攝）

本港兩大主題樂園去年受新冠疫情影響停辦萬聖節節慶活動，迪士尼今年再復辦惟不設鬼屋，但設有多個全新打卡位，而重頭戲為繼2019年再次上演的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》。成人即日起可以優惠價699元購買「雙重暢玩」門票，直至明年1月19日任選2天入場，即可於聖誕節再次入場。

即看迪士尼今年萬聖節節慶活動：

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隨疫情緩和，迪士尼上周五（17日）起至下月31日復辦萬聖節節慶活動，惟疫情未止，園方今年未有安排鬼屋，但設有日、夜兩種玩法，米奇老鼠等多個角色日間以「可愛趣怪」形式出巡；踏入夜間則有多個「惡人」包括黑巫婆、紅心皇后、海女巫烏蘇拉等出場供市民集郵。

重頭戲為每日上演4至5場的歌舞匯演，由5個故事組成，全長約20分鐘，是繼2019年首年於本港迪士尼上演後，第二年演出，主角包括《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《101斑點狗》的女魔頭庫伊拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞人加斯頓和《魔髮奇緣》的嘉芙夫人。

票價方面，一日正價門票由639元起，成人可以優惠價699元購買「雙重暢玩」優惠，即於9月17日至明年1月19日期間任選2天進入樂園。樂園於10月22至24日，及10月29至31日會延長開放至晚上10時，其他日子則開放至晚上7點半。

餐飲方面，迪士尼亦推出多款萬聖節限定菜式，如包括火雞腿、咖哩帶子等萬聖節小食拼盤，價值198元，並可另加58元購買含爆炸糖特飲「巫蠱泡泡」。樂園中，火箭餐廳為C類食肆，即市民可6人一枱，惟必須使用「安心出行」。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：鄧凱文

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