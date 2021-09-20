【東京奧運】市建局舉行東奧攝影及雕塑展　蘇慧音到場與中學生切磋球技

▲ 市建局舉行東奧攝影及雕塑展，蘇慧音到場與中學生切磋球技。（市建局提供）

市區重建局為慶祝香港運動員在東京奧運會創下歷來最佳的成績，今日在觀塘裕民坊 YM²舉行「體壇創佳績 振奮港人心」攝影及雕塑展開幕禮。開幕禮由多位嘉賓主禮，包括港協暨奧委會會長霍震霆、市建局主席周松崗、 巿建局行政總監韋志成、東奧香港代表團團長貝鈞奇、東京2020奧運香港乒乓球女子團體賽銅牌得主蘇慧音等。

是次展覽將展出超過 100 張香港運動員在奧運會競賽時的相片，部份相片乃香港記者在疫情下飛赴東奧拍攝的作品，涵蓋劍撃、羽毛球、乒乓球、空手道、 游泳、風帆、馬術、體操、高爾夫球和單車等運動項目。攝影師從不同角度， 展現運動員拼盡全力爭勝和奪牌喜悅的一刻，為香港體壇留下珍貴紀錄，亦讓大眾重溫令人振奮的歷史時刻。

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雕塑主角之一、本屆奧運會女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音亦有出席活動， 並在典禮上分享出戰奧運的經歷及即場與觀塘區中學乒乓球校隊切磋球技。

我大半年前 右手受傷，但為了保持狀態而堅持少量及低強度的訓練，傷患至今仍未痊癒。 奧運是負傷上陣，奪得銅牌是喜出望外。

另外，市建局更贊助快樂微型藝術會，參照十位在歷屆奧運會中奪標運動員，在競賽過程中的英姿，製作成一比六的立體雕塑 展出，包括今屆東奧的「劍神」張家朗、「小美人魚」何詩蓓、「牛下女車神」 李慧詩、「空手道女神」劉慕裳、「乒乓球夢幻組合」杜凱琹、李皓晴、蘇慧音， 以及製作中的昔日奧運「風之后」李麗珊和「乒乓孖寶」李靜和高禮澤。

攝影和雕塑展於9月20日至11月22日假觀塘裕民坊YM²地下大堂舉行，免費入場。展覽結束後將安排在巿建局轄下其他場地作巡迴展出。

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記者：李榮忠