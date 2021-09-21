【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視

中大眼科早前的研究發現，在疫情下小朋友每年的近視度數增加近80度。中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，近視除了會影響到視力外，還有機會引起不同的眼疾。不過，原來有治療方法可以減慢兒童近視加深，任教授建議家長慢慢幫助小朋友改善生活習慣。

任教授在接受TOPick訪問時指，大家都會誤解以為近視只是戴眼鏡，造成生活不便，但其實近視除了影響到視力之外，還會引起很多不同眼疾。例如，有600度近視對比沒有近視的人，患上黃斑病變的機率是850倍、視網膜脫落的機會率是12倍等。

任教授表示，要保護下一代的視力，關鍵在於要由小朋友階段就控制好近視不讓其加深。他建議可以由生活習慣作出改變，增加戶外活動的時間，因為戶外光度足夠強，就會刺激眼球分泌荷爾蒙多巴胺，有助減慢眼球拉長的速度。

另外，要養成良好閱讀習慣，每半小時就要望遠的事物30秒，因為望遠事物對眼睛是鬆弛的狀態，就會讓我們眼睛去休息。其次，是不要距離太近，最少要有一尺的距離。

他又提到，現時有藥物及光學的方法去減慢近視加深的速度，藥物的方法是滴低濃度的阿托品眼藥水，有助減慢約6成7。而光學的方法亦有分透過眼鏡鏡片及隱形眼鏡的方法。詳細內容留意HKET App健康台的《TOPick診症室》。

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記者：李榮忠