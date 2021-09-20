【強制檢測】26間學校須強制檢測　一文看清學童檢測方法

▲ 26個地點須強檢，高主教書院幼稚園部上榜。 （資料圖片）

政府今日（20日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，包括爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的26間學校。

近日有多間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，有關學校的學生需要接受強制檢測。有不少家長都會有疑問小朋友應接受甚麼檢測方法，TOPick整合了相關的問題及答案。詳情即看【下一頁】

幼兒園

任何在9月7日至9月20日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月22日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

天主教甘霖幼稚園 -- 黃大仙彩雲邨甘霖樓地下

黃大仙彩雲邨甘霖樓地下 崇真會美善幼稚園（馬鞍山）-- 馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓 OT KG01室

馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓 OT KG01室 高主教書院幼稚園部 -- 北角建華街30地下至2樓

北角建華街30地下至2樓 香港保護兒童會長沙灣幼兒學校 -- 長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5樓

長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5樓 保良局譚華正夫人幼稚園 -- 荔枝角華荔邨賞荔樓7樓703室

荔枝角華荔邨賞荔樓7樓703室 香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校 -- 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心6樓

油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心6樓 將軍澳循道衛理幼稚園 -- 將軍澳尚德邨尚禮樓（第6座）4樓平台 A,B 及 C 翼

將軍澳尚德邨尚禮樓（第6座）4樓平台 A,B 及 C 翼 大埔循道衛理幼稚園 -- 大埔富亨邨亨翠樓地下

大埔富亨邨亨翠樓地下 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園 -- 將軍澳裕明苑裕榮閣地下

將軍澳裕明苑裕榮閣地下 王石崇傑紀念中心 -- 牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室

牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室 珈琳幼稚園（屯門分校） -- 屯門青菱徑7號華興大廈地下C鋪及1樓A、B、C、D室

屯門青菱徑7號華興大廈地下C鋪及1樓A、B、C、D室 鑽石山靈糧幼稚園 -- 鑽石山龍蟠街3號星河明居平台 2 樓

鑽石山龍蟠街3號星河明居平台 2 樓 中華基督教會福幼幼稚園╱幼兒中心 -- 荃灣石圍角邨石翠樓地下14-17號

荃灣石圍角邨石翠樓地下14-17號 新界婦孺福利會上水幼兒學校 -- 上水龍運街2號北區社區會堂6樓

上水龍運街2號北區社區會堂6樓 富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 -- 大埔富亨邨亨泰樓地下

大埔富亨邨亨泰樓地下 基督教家庭服務中心德田幼稚園/幼兒園 -- 藍田康雅苑停車場頂樓

藍田康雅苑停車場頂樓 基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園 -- 九龍塘又一村瑰麗路36號

九龍塘又一村瑰麗路36號 比華利中英文幼稚園/比華利國際幼兒園 -- 將軍澳康盛花園第5座地下及低層

將軍澳康盛花園第5座地下及低層 新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校 -- 粉嶺景盛苑俊景閣B 及C翼地下

粉嶺景盛苑俊景閣B 及C翼地下 嘉寶中英文幼稚園（粉嶺） -- 粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓

粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 -- 沙田馬鞍山錦英苑

小學及中學

任何在9月7日至9月20日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月22日或之前接受檢測，受檢人士若在9月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

東華三院冼次雲小學就讀二年級 -- 沙田大圍積福街38號

沙田大圍積福街38號 聖公會聖彼得小學就讀三年級 -- 香港石塘咀山道88號

香港石塘咀山道88號 真鐸學校就讀一年級 -- 鑽石山斧山道171號

鑽石山斧山道171號 畢架山小學就讀二年級 -- 九龍塘義德道23號

九龍塘義德道23號 保良局梁周順琴小學就讀一年級 -- 屯門湖景邨湖暉街1號

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責任編輯：李榮忠