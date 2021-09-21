【更生計劃】青年在囚者與家人共製月餅　懲教署新更生計劃助青年建正確價值觀

▲ 明仔(右)自言在獄中反思甚多，會多愛惜家人。(蘇文軒攝)

今日中秋節，是人月兩團圓佳節，懲教署於節日前夕舉辦親子活動，讓在囚青少年與家人共同製作月餅，感受親情。有因社會事件入獄的在囚人士指，自己因衝動偏激而犯錯，經反思下有感家人對自己不離不棄，會更愛惜家人。懲教署指，因觸犯暴亂罪而被判入院所的青少年持續增加，處方會推出3方面的新更生計劃，包括在獄中加強國民身份認同、協助青少年「去激化」去除激進思想等。

壁屋懲教所昨舉行「非一般冰皮月餅親子活動」，讓4名表現良好的在囚青少年，邀請家人到院所一同製作3款口味的冰皮月餅，又即席沖調咖啡予親人，重建親子關係。活動最後，在囚青少年親手獻上寫滿對家人祝福的心意咭，並承諾將來重返社會時會為家人、社會作出補償。

現年20歲的在囚明仔(化名)，今年初因社會事件相關罪行入獄。他在活動中發表感言，坦承自己當初受朋輩、社交媒體、網上謠言等影響，情緒變得激動、偏激：「繼而犯下彌天大錯」，令他第一次在沒有與家人團圓下過中秋。

明仔續指，在獄中經懲教人員開導反思過失：「係咪不同政見人士一定要打架？唔可以平心靜氣坐低傾？」他希望出獄後，可以做到母親要求的「知足常樂、感謝更生機會、珍惜身邊人」。明仔母親說，感覺兒子變得成熟：「正能量多咗，多關心家人」。

懲教署指，去年開始展開嶄新更生計劃，協助青少年去除激進思想，建立正確價值觀。在教育方面，會加強《基本法》、《國安法》教育，亦推行中國歷史教育課程，以VR、電子遊戲方式協助在囚青少年認識中國歷史，提升國民身份認同。

署方心理專家又開展全新心理輔導項目「青少年研習所」，去除他們的激進化行為，減低日後再犯罪風險。此外，為消除在囚人士對執法人員的誤解仇視，署方今年初首次與警務處合作推行「並肩同行計劃」，讓警務處義工面對面與在囚人士及家長對話，消除成見，重建互信。

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記者：蘇文軒