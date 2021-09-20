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【新冠疫苗】連續2日打針人數不足3萬　本月底前每日多5.9萬人才可抽凱滙

社會 22:17 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

連續2日打針人數不足3萬，9月底前每日多5.9萬人打針才可抽凱滙（陳永康攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，今日（18日）共2.49萬人打針，連續2日打針人數不足3萬，累計441萬人已打首針，佔合資格人口65.5%，其中160萬人打科興、281萬人打復必泰；另累計399萬人已打次劑，其中145萬人打科興、253萬人打復必泰，佔合資格人口59.3%。

信和集團早前表示，若9月底有500萬人至少打一針，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個凱滙一房468平方呎住宅單位供抽獎，現距離目標仍欠59萬人，即餘下10日每日必須要有約5.8萬人，按現時進度計算，恐不達標。

12至19歲青少年打針人數下滑，只有逾1,200人打針，較昨日少1,000人，其中823人打首針，當中797人選擇打復必泰；另447人打次針，包括403人亦是打復必泰。

另約4,000人預約接種疫苗。昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：鄧凱文

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