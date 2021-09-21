【認知障礙症】妻子照顧患抑鬱認知障礙症丈夫　女青推接觸大自然療法助減壓

▲ 現年75歲的阿華(左)是參加者之一，她由2013年起照顧患認知障礙症的丈夫老陳。(陳靜儀攝)

今日是一年一度「世界認知障礙日」，香港基督教女青年早前研究發現，逾8成認知障礙症長者的照顧者認為接觸大自然可紓解壓力，及認為自己在照顧認知障礙症患者感到不開心時，可在大自然找到安慰及幸福感；有認知障礙症患者及其照顧者於參加大自然活動後感覺遠離煩囂，忘記身患疾病，形容感到十分快樂，及有助情緒穩定。

香港基督教女青年會今年8月以問卷調查訪問452名認知障礙症長者的照顧者，以了解他們對大自然活動與長者健康及自身壓力的關係及看法。調查發現，84%照顧者認為接觸大自然可紓解壓力，61%認為可促進正面情緒，及55%認為可減低焦慮及憂鬱；9成照顧者表示自己喜歡綠色環境及大自然，對他們而言是一種很好的減壓方式，及8成認為自己在照顧認知障礙症患者感到不開心時，會在大自然找到安慰及幸福感。

女青於本月15日在轄下梁紹榮度假村試辦為認知障礙症長者及照顧者而設的全港首個五感歷「耆」營，由專業營地導師帶領參加者探索大自然，活動包括森林療癒、色香味土窯薄餅製作及畢加索樹板畫創作。

▲ 港大社會工作及社會行政學系副教授黃凱茵(左一)。(陳靜儀攝)

現年75歲的阿華是參加者之一，她由2013年起照顧患認知障礙症的丈夫老陳，阿華同時亦是一名抑鬱症患者。她表示，丈夫一向喜歡外出，但疫情至今近2年無離開過住所附近，參加日營是他們疫情後首次離開本區，「香港其實好靚，青山綠水、藍天白雲，令我感覺遠離煩囂，忘記自己與丈夫身患疾病，好開心」。她又指，最難忘是與丈夫共同製作心形薄餅，丈夫更以樹枝及樹葉做了一幅蛋糕樹板畫給她作為結婚42周年禮物。

港大社會工作及社會行政學系副教授黃凱茵表示，對於認知障礙症患者，主要臨床指引的建議是透過患者合適而又感興趣的活動從而刺激認知，改善生活質素及延緩退化，而對於照顧者，由於抑鬱及焦慮等精神健康問題十分常見，如接觸大自然可助改善情緒、睡眠、減輕壓力，會對減低精神健康問題有重大幫助。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴