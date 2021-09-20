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【元朗怪男】元朗田心村怪癖男聞底褲　警方拘捕25歲男子涉嫌破壞公眾體統

社會 22:31 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

元朗田心村昨日(19日)有一名男子懷疑偷取女性內褲，並拿起「狂聞」，整個過程被閉路電視拍下。警方今日(20日)在觀塘區拘捕一名25歲姓馬本地男子，涉嫌破壞公眾體統，被捕男子現正被扣留調查。

警方指，今日接獲市民報案，指網上流傳一段影像片段，片中有一名男子懷疑在元朗一間村屋的後巷位置作出不雅行為。元朗警區非常重視有關案件，案件由元朗警區刑事調查隊第二隊接手調查，經調查後，警方今日在觀塘區拘捕一名25歲姓馬本地男子，涉嫌破壞公眾體統。被捕男子現正被扣留調查。

警方對於任何破壞公眾體統或風化的罪行，採取零容忍的態度，必定會嚴正執法，將犯人繩之於法。亦重申，破壞公眾體統屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁7年。

相關影片在社交平台流傳，有元朗居民在facebook群組「厦村鄉」發文並上載一條約長38秒的閉路電視影片。根據影片顯示的時間，事發時為上午9月19日上午8時05分。從短片可見，事發地點為一間興建中的村屋外面。一名身穿黑色上衣、白色長褲，佩戴橙色口罩的男子，看看四周，然後走進巷子裡。他一面伸手入褲子裡，一面走到棚架下面，然後出現流水聲，疑正在小便。

期間他把口罩拉至下巴，用右手取出一條紅色女性內褲，放近鼻子前面，用力嗅，此動作持續了約10秒。當他抬頭發現閉路電視後，就不再嗅內褲，小便完畢後，隨即轉身離開。影片引起網民關注。不少人也認為該男子行為變態，另有人認為應報警處理。

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責任編輯：蘇文軒

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