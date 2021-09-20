【乳癌掃描】接種新冠疫苗或現癌症假陽性　打針後宜延4至6周做檢查

▲ 乳癌基金會指出，接種新冠疫苗後，患者會產生免疫反應，針口附近的淋巴會發炎，若4周內做乳癌檢查易形成假陽性結果。（陳靜儀攝）

乳癌是本港女性頭號癌症，女性確診乳癌個案在2018年錄得4,618宗，較1994年的1,266宗增3倍。香港乳癌資料庫於今（20日）發表第13號年度研究報告，其中有專家指出，市民接種新冠疫苗後身體會產生免疫反應，針口附近的淋巴會發炎，有研究更發現接種後3周內8成患者掃描時會形成假陽性結果，建議接種疫苗後應延遲4至6周才作癌症相關檢查。

PET掃描是常見的乳癌檢查，能夠得悉腫瘤的大小及代謝率，代謝率越高反映腫瘤消耗能量多及生長快。醫生會為病人注入放射性葡萄糖示蹤劑，腫瘤細胞會攝取有關葡萄糖，令示蹤劑鎖定腫瘤細胞位置，在掃描圖「著燈」。養和醫院核子醫學專科醫生黃月紅表示，正電子掃描（PET掃描）中，醫護會注射放射性藥物入患者體內，腫瘤細胞會將之吸收及出現變化，掃描時癌組織影像有如「着燈」般變色，助醫護識別，「好似茫茫人海搵到粒星一樣」。不過，她表示，過往掃描顯示，接種新冠疫苗後，患者會產生免疫反應，針口附近的淋巴會發炎及吸收同類藥物，出現類似反應，形成假陽性結果。

黃月紅表示，現時海外研究中，本港兩款疫苗都有機會出現此情況，而復必泰由於免疫反應較強，故相關個案較多，有研究指，接種疫苗後3周內8成患者掃描時均會出現類似情況，自己接觸的患者中，有患者打針的手臂附近明顯多處「着燈」，「但檢查後發現原來是良性脂肪質，而並非癌症擴散」。

香港乳癌基金會創辦人張淑儀指出，按美國指引，接種疫苗後應延遲4至6周才作癌症相關檢查，包括X光及超聲波等，因疫苗若令淋巴腫脹，同樣會影響上述檢查，過往曾有患者打針後淋巴腫大至3厘米，故現時市民做檢查前需填寫有關疫苗接種的問卷調查，而醫生會詳細檢視淋巴影像加上病史判斷，有需要亦會進一步抽樣檢查。她又指，若急需做PET掃描，則不應在曾經患癌的一方打針，避免「著燈」誤以為癌症復發，或者可以在大腿及臀部注射。

記者：洪芷晴