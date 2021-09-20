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【全日面授】全體師生接種率已達7成　地利亞協和及桂華山中學擬延至下月初全校復全日課

社會 22:43 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

觀塘直資學校地利亞修女紀念學校（協和）中六級學生上周已率先恢復全日面授課，校方擬於下月初安排全校復全日課。（資料圖片）

隨著教育局早前降低恢復全日面授課堂的門檻，教育局今（20日）公布，下周一（27日）將有首間中學率先安排全校恢復全日課，而局方共接獲31校申請全校或部分級別恢復全日課。上周已安排中六級學生上全日課的觀塘直資學校地利亞修女紀念學校（協和），則計劃於下月4日全校全日上課，該校擬恢復所有課外活動，並延長午飯時間及增設餐枱等，加強防疫；另有中學現已達全校全日上課條件，但為免行政混亂，擬延至下月初推行。

新冠疫情令全港學校暫停全日面授課堂逾1年半。教育局上月公布，倘全校或個別年級學生，加上全校教職員打齊兩針疫苗的比率達7成，便可申請上全日課；據局方上周四（16日）更新指引，12至17歲學生只打1針並滿14天，已屬達標；詳情即看：【下一頁】

觀塘直資學校地利亞修女紀念學校（協和）中六級學生，已於上周一（13日）率先恢復全日面授課。該校校長林艷玲表示，目前全校有約77%學生已接種至少1劑疫苗，符合教育局門檻，學校將於10月4日全校恢復全日面授課。

她說，該校本來已編排好中六級9月份上課時間表，為免太頻密更改，引致師生感混亂，因此擬於10月份才全校全日上課，屆時所有課外活動都會恢復正常；學校亦會增設更多餐枱，並延長午飯時間至1小時15分鐘，讓學生有充夠時間及空間買外賣回校用膳。

北角中華基督教會桂華山中學亦擬於下月4日全校上全日課，校長黃仲良表示，該校全校學生接種1劑疫苗比率逾73%，教職員接種率則接近100%，已於昨日遞交申請全面恢復全日課。

黃仲良透露原計劃於本月底安排中二至中六級恢復全日，但因應當局降低申請門檻，已達全日復全日課標準，為免局部恢復引起混亂，故下月一次過全面實施。他指自去年2月起暫停全日面授，損失許多學習時間及取消課外活動，「學生知道可以一齊食飯、一齊活動，覺得好開心，老師都無咁辛苦。」

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記者：馮琪雅、黃悅晴

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