【律師會】會長陳澤銘稱會為業界留意發展機遇　包括大灣區、前海擴區等

▲ 陳澤銘（左二）。（經濟日報資料圖片）

香港律師會早前完成改選，會長陳澤銘今日連同3名副會長，會見傳媒。他提到，律師會有責任研究，以及為業界尋求機會，也會留意十四五規劃、粵港澳大灣區建設，以至前海擴區的最新發展。

他又形容，早前舉行的粵港澳大灣區律師執業考試機遇無限，能夠為香港律師開拓發展機會，香港法律界對外國投資者的吸引力也會增加。

近年香港受社會事件影響，陳澤銘稱，律師會有責任對外解釋，香港一切如常（Hong Kong business as usual），出席國際場合時，他也有提到港區國安法，但強調「不是幫政府塗脂抹粉」，只是解釋港區國安法為何，以及其他國強也有國安法等。

他認為，港區國安法不比外國的相關法律嚴苛，現時有這條法例就要遵守，倘有不清楚，可向法院尋求公義，不滿法律也可以上訴，認為整個機制恆之有效。

陳澤銘又表明，對香港法治極之有信心，不認為法治已死、倒退的說法，而律師會不會迴避敏感議題，惟只會從法律觀點詮釋，直言今日的香港需要理性、冷靜、客觀分析。

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記者：陳宛彤