【選委會選舉】李家超稱對重回正軌發揮關鍵作用　鄭若驊指法律界重視今次選舉

▲ 李家超稱，新選舉制度對香港重回正軌發揮關鍵作用。（政務司司長辦公室Facebook）

選舉委員會選舉昨日結束。政務司司長李家超稱，新選舉制度，是杜絕反中亂港分子或外國代理人，進入管治體制，對香港重回正軌發揮關鍵作用。

他續指，未來有兩場重要選舉，由他任主席的資格審查委員會，會繼續做好把關工作，確保「愛國者治港」原則全面落實。

李家超又提及，要增強下一代的國安意識，要全社會努力，需要多加解說和輔導，將思想撥亂反正，認為要高調發聲去矯正，「把真理說出來至成為主流，建立正確的社會意識。」

另外，律政司司長鄭若驊則在網誌提到，法律界投票率達100%，反映業界非常重視選舉，將盡快安排與所有法律界選委會面，探討如何把握十四五規劃、大灣區發展及前海擴區的機遇。

昨日的選舉中，法律界選民人數為30人。

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責任編輯：陳宛彤