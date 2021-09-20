維港投資8年前支持概念 科企辨別細菌病毒技術獲批

▲ （MeMed網站截圖）

細菌和病毒感染不易區分，香港和內地都有誤用抗生素治病毒的問題，也導致細菌出現抗藥性。維港投資支持的醫療測試平台MeMed ，今天宣布已獲美國批准，利用血液快速測試，以三大關鍵生物標誌，分析人體免疫反應，協助醫護人員數分鐘內辨識病人的感染性質。

MeMed獲美國食品藥品監管局 (FDA) 授予 510(k) 許可，為兒童和成人雙雙使用其MeMed Key即時現場診斷平台及MeMed BV測試。

MeMed的技術解構人體免疫反應，而不局限於偵查微生物的存在。即使無法知道感染源頭，或感染不名病原體，測試仍然有效，以免醫生誤判，延誤治療時機。

李嘉誠和周凱旋私人持有的維港投資，2013年參與投資時，MeMed仍在理論階段。維港投資代表張浩瑞透露，團隊當年到以色列考察時了解到MeMed的血液快速測試概念，很快就決定支持：「MeMed是全球首個以人體免疫反應去區分細菌和病毒感染的技術，將是對抗全球耐藥性挑戰的最有效解決方案。」

哈佛醫學院兒科和急症醫學教授Rich Bachur表示，他們一眾關注兒童急性病患者的人已等了數十年，盼望出現精準快速的診斷，可為沒明確感染源頭，或感染不明病毒的中度病情兒童，作出更有信心的治療決定。同時主管波士頓兒童醫院急症醫學部的他指出，MeMed的嶄新測試可協助區分病童是自限性疾病還是細菌感染，從而果斷決定是否使用抗生素。

責任編輯：姚沛鏞