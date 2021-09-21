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【選委會選舉】林鄭承認點票有相當嚴重問題　對候選人表示歉意強調會督促改善

社會 10:37 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥指選委會選舉點票有相當嚴重問題。（林宇翔攝）

選舉委員會選舉昨日結束，行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者，指是次選舉的過程順利，惟當日點票時出現「相當嚴重」的問題，導致點票時間長，對要在點票站長時間等候的候選人表示歉意，強調會督促改善。

特首林鄭月娥今早出席行會前見記者。（程志遠攝）

林鄭月娥指，周日舉行的選舉在投票的過程順利，惟因部分地區的投票站因「櫃檯」不足，以致選民排隊投票的時間比較長；另在點票時更出現「相當嚴重」的問題。她提到，自己在投票前曾問票站職員何時會有結果，職員回答指是午夜12時，惟最後有結果的時間是遠遠超乎預期，

最後出到來的時間係出乎意料地長時間，是一定會有問題，而這些問題是一定要想辦法解決。

不過，她強調選舉的制度及法例是由港府負責，惟選舉的籌備及推行則是由選舉的事務是由選舉管理委員會負責，目的是為了公平、公開、公正。就今次選舉的事宜，政制及內地事務局局長曾國衞、選舉管理委員會等人員等會作出了解，以防止12月的選舉再次出現。

對於今次點票的問題，導致候選人需要長時間在點票站等候，無法進食及休息等，她對此表示歉意，強調會督促改善。

有權在明年投票選特首的選舉委員會已經產生，有關詳細名單即看：https://bit.ly/39lNKnx

《健康台》最新熱門影片:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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