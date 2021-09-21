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【東張西望】余慕蓮病後現身與薛家燕飲茶慶中秋　精靈魚毛姐取笑安德尊緋聞

娛樂 10:29 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

余慕蓮現身與好友茶聚，十分精神。

中秋佳節是人月兩團圓的日子，大病初癒的余慕蓮（魚毛姐）獲《東張西望》節目組安排與薛家燕、安德尊等飲茶聚舊，眾人一見面除擁抱、說笑，也十分關心魚毛姐現時的健康情況。

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魚毛姐健康狀況

魚毛姐去年8月被診斷肺纖維化，10月底接受治療，後驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆。

魚毛姐聲音沙啞地話：「我依家好彩喇，唔駛坐輪椅」，直言自己想玩多幾年，也感恩曾肺部纖維化的她可離開ICU，現時每隔數月要打數千元的標靶藥。由於她曾經插喉，喉嚨的圓形傷口依然清晰可見。

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魚毛姐相當精神

大王一看到魚毛姐就擁抱她，精靈的魚毛姐講笑：「一陣又做頭條封面啊！」她不但會留意到大王與宋芝齡的緋聞，在茶聚時也相當好胃口，大口進食燒乳鴿，同時回想自己患病時要進食剪碎的食物，甚至曾經不可進食。

家燕姐大讚魚毛姐相當積極，好好練習進食。或許魚毛姐過於興奮，進食得太過急促而嗆到，幸好稍稍休息已無大礙。

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魚毛姐逐步康復

回望過去患病時不能進食、說話、穿尿片、屁股生瘡，她更以為自己當時快要死去，現時就是「死過翻生」。

魚毛姐希望自己不用再需要用步行輪助器，更在鏡頭前獨自步行呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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