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【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　林鄭月娥：冀與企業同舟共濟

社會 10:06 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者，宣布3個為中企業及個人提供資金周轉計劃措施會延長還款期6個月，包括中小企融資擔保計劃、預先批核還息不還本計劃，以及百分百擔保個人特惠貸款計劃6個月。

林鄭指，預先批核還息不還本計劃有數萬宗申請，反映有困難時，香港要有同舟共濟的精神，不論港府是為企業或個人等提供更多援助，可以有更和諧的社會。

另外，她交代自己由明天起起至下周二（28日），會到內地進行一連串公務，包括出席四川省成都市的高層會議及泛珠三角的年度會議，屬於香港特別行政區與內地第二層次的合作，並不需要定期會議，同行的會有政務司司長李家超；另會到重慶與當地的領導會面、陝西省的西安出席全運會閉幕典禮等，她特別提及在典禮上，澳門行政長官賀一誠亦會出席。

有權在明年投票選特首的選舉委員會已經產生，有關詳細名單即看：https://bit.ly/39lNKnx

《健康台》最新熱門影片:

【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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