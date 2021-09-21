【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　林鄭月娥：冀與企業同舟共濟

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行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者，宣布3個為中企業及個人提供資金周轉計劃措施會延長還款期6個月，包括中小企融資擔保計劃、預先批核還息不還本計劃，以及百分百擔保個人特惠貸款計劃6個月。

林鄭指，預先批核還息不還本計劃有數萬宗申請，反映有困難時，香港要有同舟共濟的精神，不論港府是為企業或個人等提供更多援助，可以有更和諧的社會。

另外，她交代自己由明天起起至下周二（28日），會到內地進行一連串公務，包括出席四川省成都市的高層會議及泛珠三角的年度會議，屬於香港特別行政區與內地第二層次的合作，並不需要定期會議，同行的會有政務司司長李家超；另會到重慶與當地的領導會面、陝西省的西安出席全運會閉幕典禮等，她特別提及在典禮上，澳門行政長官賀一誠亦會出席。

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記者：郭詩詩