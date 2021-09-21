【土地問題】傳中央要求地產商解決房屋問題？　林鄭月娥：未來公私合作可見更大成效

▲ 行政長官林鄭月娥今日出席行政會議前見記者。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者。特首表示，明天到內地展開公務訪問，直至9月28日回啟。林鄭月娥指出首先出席四川省成都市的高層會議及泛珠三角的年度會議，屬於香港特別行政區與內地第二層次的合作，並不需要定期會議。另外亦會到重慶及出席在陝西全運會的閉幕典禮。她特別提及在典禮上，澳門行政長官賀一誠亦會出席。

另外，林鄭月娥提到決定對3個為中企業及個人提供資金周轉計劃措施延長還款期6個月，包括中小企融資擔保計劃、預先批核還息不還本計劃以及百分百擔保個人特惠貸款計劃6個月。詳情即看：【下一頁】

被問及有報道指中央要求本港地產商配合，解決本地土地問題。林鄭月娥回應指不評論有報道指中央要求本港地產商配合，解決本地土地問題，她強調中央關心香港民生議題，希望修改選舉制度後，特區政府可切實提升管治效能，解決市民關注問題，包括房屋問題，相信今日香港市民最關心是通關，以及房屋的問題。她表示發展商手上有私人土地，如果有需要，政府可以運用公權力收回有關土地發展房屋。

林鄭月娥又指本屆政府大幅調整房屋政策，向公營房屋傾斜，重置置業階梯，現時最大是土地問題。她指近年親身體會，與發展商打交道，認為發展商願意配合，包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地，都是由發展商無償借出，希望未來公私合作，共同解決民生議題，在完善選舉制度後可見到達致更大成效。

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記者：余思嵐