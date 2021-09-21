【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單 鏡粉撲飛門票炒至2萬元
娛樂 10:27 2021/09/21
MOOV為慶祝今年踏入15周年，於今年12月7日在會展舉行《網上行夢想系 MOOV LIVE Music On The Road》音樂會，並預告會邀請六位歌手擔任演出嘉賓。
早前已「唧牙膏」式分別公布了演出單位為Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及Anson Kong（江𤒹生），網民已猜餘下兩位歌手應同屬MIRROR成員。
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六子齊人開騷
日前有二手拍賣網站洩密演出名單，一如所料，另外兩位尚未官方公布的歌手正是姜濤和柳應廷（Jer），而上述參與歌手都在過去幾個月分別發表過單曲。
此次門票非公開發售，而須透過申請指定上網服務，才有機會獲得門票兩張及限量海報，因此極為搶手，不少鏡粉已擔心換領不到門票。
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上次MIRROR齊人在九展舉行的演唱會，亦一度掀起撲飛潮，尾場門票更有指曾有賣家開價逾10萬元！雖然今次只有一半MIRROR成員，但也令不少鏡粉期待不已。
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日前便有二手拍賣網站，便疑似有內部員工預先出售門票，叫價由5000元起，最高有人開價2張門票共2 萬元，惟至今未見有售出，相信僅屬叫價，希望一眾粉絲不要光顧黃牛黨。
據知《MOOV Live》將於10月8日舉行記者會，屆時會再作詳細演出內容及換票詳情。
撰文 : TOPick柴犬出動