【母子共浴】林芊妤晒與囝囝出浴照遭網民非議　Coffee反擊：同3歲仔浸浴有咩問題

▲ 林芊妤（Coffee）分享與3歲兒子翟伯伯在酒店的出浴照，卻遭網民非議。

瑜伽導師兼靚媽林芊妤（Coffee）今日（21日）踏入32歲，日前她在社交平台分享與3歲兒子翟德彥（伯伯）在酒店的出浴照，原本一張溫馨的照片，卻遭網民非議，認為小朋友已有意識，母子不應一齊沖涼。Coffee其後反擊表示，「同3歲仔浸浴有咩問題」。

2018年Coffee與任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，並誕下兒子翟伯伯，囝囝今年3歲。Coffee不時在社交媒體大晒一家三口的幸福生活，日前她於IG上載一張兒子在酒店的照片，似乎一家人去了酒店Staycation。她寫道︰

想好好嘆吓，但發現如果老細喺度嘅話，其實依然一樣係咁疲累。

▲ Coffee與兒子在酒店浸浴。（IG圖片）

靚媽與3歲兒嘆日光浴

Coffee指翟伯伯早晨6時半準時叫她起身，比平時更早，慶幸有豐富的早餐慰藉疲累的身軀。昨日（20日）她再發帖，上載一張與兒子在酒店浸浴的背影照，表示「nice view」，大讚酒店房望出窗外的風景很美。

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不過，有網民留言「大個仔了仲同媽咪赤裸相處」、「其實真係唔好再同個仔一齊沖涼，佢已經有意識，（對佢）影響唔好」。Cofffee對此反擊︰

我真係睇唔出同3歲嘅仔浸浴有咩問題，不過每個屋企都有唔同嘅觀念，我會用自己認為適當嘅方法去教導佢，但我都好想講男&女嘅身體唔一定同性&色畫上等號……

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網民力撐︰重點唔係裸體係教育

Coffee坦言這張照片只令她聯想到「好lovely」，又以英文表示謝謝理解。而不少網民都力撐Coffee，有感照片只見母子的溫馨時光，有網民表示「3歲有咩問題」、「咩人諗咩嘢，我就覺得好靚同好sweet」、「父母同孩子之間嘅感情係好pure」、「點解某啲人會覺得色色嘅呢？」、「重點唔係裸體，係教育」。

▲ Coffee盡量抽時間陪兒子。（IG圖片）

有女網民指自己會與兒子一齊沖涼，可以教兒子男與女的分別，讓他學識保護自己。另有網民錯重點，大讚翟伯伯是肌肉BB，很有肌肉線條，笑言「有背肌」、「係咪做得瑜伽多」。

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責任編輯：王明芳