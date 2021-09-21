  • 30°C
香港時間 : 2021921日 (週二) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一派位】小一中英數每堂設雙科任老師 博愛陳國威校長：讓每位學生都受到重視

中小學 16:52 2021/09/21

分享：

熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

校長表示，要讓每一位學生都受到重視。

一年一度小一自行分配學位即將截止（27/9/2021），之前一輪幼稚園家長講座，不知是否錯覺，或向我提問的家長都是比較醒目，家長會查詢「非主流」受歡迎的小學，不約而同地關注小朋友成長的自信心、怎樣培育才能，而不單是催谷學術成績。我當然好樂意分享所謂「弱勢學校」的所見所聞，以下這間也是未去過會猶豫、去過會心動的學校。

一所學校會成為弱勢總有各種原因，不用詳述，這間就將弱勢之處化成優勢，班數少，就可增加師生比例，小一採用「雙科任政制」，小朋友由幼稚園升上小一，對學習及成長均十分重要，中、英、數每節課堂均有兩位科任老師，理念是源於主輔協作教學模式，一位老師主教，另一位輔助，輔助教師的主要職責是觀察及紀錄每位學生的表現，當留意學生上課有學習問題，輔助老師即時支援，讓所有學與敎都更有效果。校長常說「每一位小朋友都獨一無二，讓每一位學生受到重視，就是每一課、每一人均吸收到知識。」

聽這位校長介紹學校，就會感受到她對校內每個角落的設計都充滿興奮，大堂化身為機場入境大堂、園圃、大草地、STEM實驗室，甚至興建中的小型哥爾夫球場，而所有設施都為更全面發掘學生的學習興趣。

學術能力方面，學校特別設計課程提倡遊戲學習，而學習活動以學生高度參與為設計核心，讓每一個同學在課堂上都能透過參與展現自己在該科的能力，對於學習表現較優異的學生，學校會提供資優課程給學生，如為劍橋英語課程、奧數理、STEM飛虎隊、小記者訓練班等。

學術以外，時間表內逢星期一至三最後一節安排了啟發潛能課，啟發潛能課程以不同的學習單元建構，課程包括：STEM、編程、服務學習、能言善道、主題學習、高爾夫球體驗、多元智能發展等，總之多一項活動就多一個機會，發展學生獨有潛能。

這間就是博愛醫院陳國威小學，校長韋淑貞說：「每個孩子都是獨立個體，有著不同特質，用心聆聽、用心發掘、用心栽培，讓每一個孩子在愛中成長，就能發光發亮。」

家長替子女選校，很多時候都是為了自己的感覺，例如家長之間的流言蜚語，更有為了家長的面子。若果家長仍未交表，不妨放下對學校的既定想法，或者到學校看看校長對教育、對小朋友的心思，再想想怎樣的學校才對小朋友成長最合適。

最新影片推介：

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚十點新聞後播出街

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

相關文章

【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
17:05 2021/09/09
【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
【小一派位】讀軒尼詩官小容易升入皇仁？ 全港官津聯繫小學及聯繫中學詳細名單
17:08 2021/09/09
【小一派位】讀軒尼詩官小容易升入皇仁？ 全港官津聯繫小學及聯繫中學詳細名單
【校長專欄】小一選校的「計算」法則 基華校長：從子女需要和性格特質出發
12:12 2021/09/10
【校長專欄】小一選校的「計算」法則 基華校長：從子女需要和性格特質出發

你可能感興趣

【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
17:05 2021/09/09
【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
【小一派位】讀軒尼詩官小容易升入皇仁？ 全港官津聯繫小學及聯繫中學詳細名單
17:08 2021/09/09
【小一派位】讀軒尼詩官小容易升入皇仁？ 全港官津聯繫小學及聯繫中學詳細名單
【校長專欄】小一選校的「計算」法則 基華校長：從子女需要和性格特質出發
12:12 2021/09/10
【校長專欄】小一選校的「計算」法則 基華校長：從子女需要和性格特質出發
小一派位 博愛醫院陳國威小學 小學

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
17:04 2021/09/20
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚
18:08 2021/09/20
【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚
【好人好事】港鐵車門突關上將母女分隔　車上女兒捉母衣服不放幸獲乘客助解困
12:25 2021/09/20
【好人好事】港鐵車門突關上將母女分隔　車上女兒捉母衣服不放幸獲乘客助解困