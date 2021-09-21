【小一派位】小一中英數每堂設雙科任老師 博愛陳國威校長：讓每位學生都受到重視

▲ 校長表示，要讓每一位學生都受到重視。

一年一度小一自行分配學位即將截止（27/9/2021），之前一輪幼稚園家長講座，不知是否錯覺，或向我提問的家長都是比較醒目，家長會查詢「非主流」受歡迎的小學，不約而同地關注小朋友成長的自信心、怎樣培育才能，而不單是催谷學術成績。我當然好樂意分享所謂「弱勢學校」的所見所聞，以下這間也是未去過會猶豫、去過會心動的學校。

一所學校會成為弱勢總有各種原因，不用詳述，這間就將弱勢之處化成優勢，班數少，就可增加師生比例，小一採用「雙科任政制」，小朋友由幼稚園升上小一，對學習及成長均十分重要，中、英、數每節課堂均有兩位科任老師，理念是源於主輔協作教學模式，一位老師主教，另一位輔助，輔助教師的主要職責是觀察及紀錄每位學生的表現，當留意學生上課有學習問題，輔助老師即時支援，讓所有學與敎都更有效果。校長常說「每一位小朋友都獨一無二，讓每一位學生受到重視，就是每一課、每一人均吸收到知識。」

聽這位校長介紹學校，就會感受到她對校內每個角落的設計都充滿興奮，大堂化身為機場入境大堂、園圃、大草地、STEM實驗室，甚至興建中的小型哥爾夫球場，而所有設施都為更全面發掘學生的學習興趣。

學術能力方面，學校特別設計課程提倡遊戲學習，而學習活動以學生高度參與為設計核心，讓每一個同學在課堂上都能透過參與展現自己在該科的能力，對於學習表現較優異的學生，學校會提供資優課程給學生，如為劍橋英語課程、奧數理、STEM飛虎隊、小記者訓練班等。

學術以外，時間表內逢星期一至三最後一節安排了啟發潛能課，啟發潛能課程以不同的學習單元建構，課程包括：STEM、編程、服務學習、能言善道、主題學習、高爾夫球體驗、多元智能發展等，總之多一項活動就多一個機會，發展學生獨有潛能。

這間就是博愛醫院陳國威小學，校長韋淑貞說：「每個孩子都是獨立個體，有著不同特質，用心聆聽、用心發掘、用心栽培，讓每一個孩子在愛中成長，就能發光發亮。」

家長替子女選校，很多時候都是為了自己的感覺，例如家長之間的流言蜚語，更有為了家長的面子。若果家長仍未交表，不妨放下對學校的既定想法，或者到學校看看校長對教育、對小朋友的心思，再想想怎樣的學校才對小朋友成長最合適。

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