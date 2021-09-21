【兩地通關】特首指港人免檢疫入內地有信心取得進展 現時難大幅放寬防疫措施
社會 11:42 2021/09/21
行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者。被問及本港與內地通關問題。特首指，對於本港免檢疫進入內地希望盡快展開討論，有信心會取得進展。
特首日前與國務院副總理韓正會面，引述對方指要求本港可以提交更多資料予中央，助盡快討論港人免檢疫進入內地的問題。她又稱，目前非香港居民進入香港，可透過回港易計劃，只要符合指明條件，就獲豁免強制檢疫，計劃實施以來，每日約有400名非香港市民免檢疫來港。她又強調若兩地通關，必須更嚴格外防輸入、內防擴散，令內地衛生當局，以及兩地聯防聯控機制，對本港防疫抗疫能力及策略感到放心，所以目前難以大幅放寬防疫措施，希望市民諒解。
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記者：余思嵐