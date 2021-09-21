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【兩地通關】特首指港人免檢疫入內地有信心取得進展　現時難大幅放寬防疫措施

社會 11:42 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥出席行政會議前表示 ，有信心兩地通關會有進展。（程志遠攝））

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者。被問及本港與內地通關問題。特首指，對於本港免檢疫進入內地希望盡快展開討論，有信心會取得進展。

特首日前與國務院副總理韓正會面，引述對方指要求本港可以提交更多資料予中央，助盡快討論港人免檢疫進入內地的問題。她又稱，目前非香港居民進入香港，可透過回港易計劃，只要符合指明條件，就獲豁免強制檢疫，計劃實施以來，每日約有400名非香港市民免檢疫來港。她又強調若兩地通關，必須更嚴格外防輸入、內防擴散，令內地衛生當局，以及兩地聯防聯控機制，對本港防疫抗疫能力及策略感到放心，所以目前難以大幅放寬防疫措施，希望市民諒解。

有權在明年投票選特首的選舉委員會已經產生，有關詳細名單即看：https://bit.ly/39lNKnx

《健康台》最新熱門影片:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：余思嵐

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