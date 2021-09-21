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【靚太安樂窩】救護員爸爸$20萬裝修540呎消防宿舍　為兒子打造森林主題兒童房

休閒消費 13:06 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

救護員爸爸$20萬裝修540呎消防宿舍，打造4人安樂窩。

任職救護員的馮生，太太、快2歲的兒子及工人姐姐早前入住540呎的將軍澳消防宿舍3房單位，單位裝修前沒有任何傢俬，馮生希望新居令他們住得舒服同時實用，因此花了$20萬裝修安樂窩，令他工作後可以和家人享受溫馨時光。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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打造安樂窩享受與家人相聚時光

任職救護員的馮生工作忙碌，也因為輪班工作令他更珍惜和家人相聚時光。因此，他希望放工後有一個舒服的環境給自己和家人。由於馮生和馮太不會把雜物展示，因此他們希望有更多收納空間，又透過配色，令家居感覺雅觀，舒服。

點擊大圖了解裝修後詳情：

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負責這單位的軒月設計的室內設計師Ｍoon Lau指，整個單位以簡約歐式風格為主，配襯莫蘭迪色調，帶出溫柔質感。是次裝修只做了三件大型傢俬，包括主人房的睡床組合、廚房上下吊櫃、梳化旁的上下吊櫃。此外，他們配合了不同顏色的牆紙，屬於「細搞」。

設計師為戶主重新規劃單位布局及色調，客廳用上灰綠色配襯簡約花線，打造溫柔歐式空間。

可愛森林主題兒童房

至於兒童房，馮生一改單位原有風格，特別為兒子設計了可愛森林主題的兒童房，哄他開心。設計師以一幅動物印花牆紙搭配田園綠色牆紙，加上軟裝配襯，帶出可愛森林感覺。

睡床房的牆身釘了一個猶如樹枝的衣架，加強森林的感覺又提供實用功能。白色木屋床，貫徹大自然的感覺，令小朋友心情更暢快。

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主人房分隔上下層擴大空間感

主人房就用比較深色調為主色，在有限空間下區分不同功能，上層睡眠區，下層工作間，滿足戶主需要。他們利用升高床的空間，在床下底放衣物，亦有位置擺放飾櫃，用來展示玩具，而儲物櫃樓梯增設更多收納空間。

此外，嵌入尺寸合適的電腦枱及梳妝枱，滿足他們的工作及扮靚需要。

雖然有很多人不能接受睡上格床，但馮生馮太覺得沒有問題，他們反而更注重如何用盡單位的空間，在狹小空間裏面挪用最多空間，而且不影響美觀。

我哋兩夫妻出奇地呢樣嘢好夾！

裝修後感覺

整個工程需時3個月，費用$20萬，包括牆紙、傢俬、油漆等等。整個過程順暢，馮生馮太都感滿意。他們最喜歡主人房的床及下面的衣櫃連書枱，能做到一間房有兩種功能，給予他們私人空間。

費用細項如下：

預備工程：1.6萬

水電工程：3萬

油漆工程：5萬

訂制傢私：10萬

雜項：0.4萬

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記者：王芷瑩

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