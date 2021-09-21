【Anson Lo新歌】教主盧瀚霆推出第7首個人新歌《Megahit》　填詞人黃偉文：初度合作教主多多指教

▲ 教主盧瀚霆預告明日推第七首單曲，填詞人黃偉文：「近10年最難寫嘅作品！」

人氣組合MIRROR成員、「教主」Anson Lo（盧瀚霆）昨晚在其社交平台預告，即將於本周三（22日）推出新歌《Megahit》，MV的預告更將於今天中秋節的晚上播出，教主在限時動態寫道：「希望你們喜歡這個預早的中秋節『驚喜』～」

人氣高企的Anson Lo唱得又跳得，早前連續推出了3首電視劇的主題曲與片尾曲後，昨晚（9月20日）在社交網站預告，即將於本周三（9月22日）推出入行以來的第7首個人單曲，新歌歌名為《Megahit》，並預告將於今天（9月21日）晚上將會發佈MV的Teaser Video。

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▲ （instagram圖片）

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黃偉文教主首度合作

「教主」昨晚貼出新歌宣傳照，一身「加油員」打扮的他蹲在油站內，以疑惑的表情望向鏡頭，Anson Lo留言問一眾「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）：「你們期待嗎？」接著又在限時動態留言：「希望你們喜歡這個預早的中秋節「驚喜」～希望你們和我一樣的期待這首歌，祝你們中秋節快樂，晚安～」

而新歌的填詞人黃偉文（Wyman）今早在社交網站轉貼Anson Lo的帖文：「初度合作 教主多多指教」文末更標記謂：「#近10年最難寫嘅作品」，不過Wyman就賣關子表示：「#遲啲話你知點解」

同場加映：麥美恩專訪

早於今年9月份，有網民入住西貢新開張的一間酒店時，巧遇教主在內拍攝MV。

穿著白色背心的教主與一班全黑Dancer在酒店戶外的地方勁歌熱舞，平常愛穿長袖的Anson Lo難得以背心示人，大騷健身成果，令不少「神徒」大為歡喜。估計當時更在為這首新歌進行拍攝。

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