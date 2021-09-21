【酒店下午茶】朗廷酒店粉紅愛心下午茶籲關注乳癌　網購最高享8折兼可做善事【內附連結】

▲ 香港朗廷酒店於10月1日至11月30日乳癌關注月推出「粉紅愛心」下午茶，每售出一份「粉紅愛心」下午茶，將向香港乳癌基金會捐出25元。(圖片由酒店提供)

香港朗廷酒店於10月1日至11月30日乳癌關注月推出「粉紅愛心」下午茶，於推廣期內每售出一份「粉紅愛心」下午茶，將向香港乳癌基金會捐出25元，以支持基金會在本地社區提高公眾對乳癌的認識、支援乳癌患者、改善本港乳健及乳癌防控和醫護方案。

酒店今年已是連續第四年支持國際乳癌關注月，糕點團隊為「粉紅愛心」下午茶精心設計了一系列粉紅甜點，並以朗廷獨有的高貴Wedgwood茶具及傳統英式下午茶三層架襯托，適合「打卡」之餘，更俘虜一眾少女心。

下午茶首先以香甜鬆軟的香桃法式泡芙揭起序幕，更有口感清新的石榴忌廉杯、甜而不膩的粉紅乳酪士多啤梨雪條，以及和讓女士們無法抗拒的粉紅高跟鞋甜點。

▲ 酒店甜品廚師專為這個下午茶而設計的粉紅高跟鞋甜點，賣相十分精緻。(圖片由酒店提供)

鹹點方面，則有清甜可口的番茄西瓜杯、顏色鮮豔的蟹肉三文魚三文治、賣相精緻的粉紅蝦沙律，以及令人一試難忘的香橙鵝肝夾心。

下午茶當然少不得廷廊自家新鮮焗製的鬆軟粉紅英式鬆餅及提子鬆餅，配以傳統的德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬。

下午茶可選配精選優質JING茶品、Saicho氣泡茶或Tattinger香檳。下午茶定價每位398元，兩位688元；享受更極致昇華的下午茶體驗，飮品可升級至任飲Saicho氣泡茶為每位588元，兩位888元；升級至配一杯Tattinger香檳則為每位588元，兩位888元(以上價錢另加一)。網上預訂可享高達八折優惠。

身穿粉紅色衣服（圍巾、襪子、髮帶等粉紅色配飾不計算在內）享用「粉紅愛心」下午茶之客人，可免費獲贈Saicho氣泡茶一杯。

▲ 廷廊餐廳裝潢華麗，氣氛寧靜，最適合閨密一起來品嘗下午茶。(圖片由酒店提供)

於推廣期內，凡享每套下午茶（兩位用），食客均可獲贈明德國際醫院贊助的中環明德醫療中心的「全科醫生諮詢連乳房檢查、乳房超聲波檢查或 3D 乳房 X 光檢查」優惠券一張 ，以及JENNYANG 1,000元現金券一張購買其品牌高跟鞋。 明德國際醫院及JENNYANG 將提供1,000套現金優惠券，先到先得，送完即止。

「粉紅愛心」下午茶逢周一至周五於3pm-5:30pm供應，周末及公眾假期則於兩個時段供應，分別是2:15pm-4:15pm、4:30pm-6:30pm。

查詢：2132 7898

記者：招美寶