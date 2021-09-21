【新冠肺炎】今增1宗法國輸入個案　患者打齊2劑復必泰帶抗體

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本港新冠疫情持續放緩，衞生防護中心公布，今日（21日）新增1宗輸入個案，患者為34歲男子，帶有L452R變種病毒，無病徵，9月19日乘坐LX138從法國抵港，4月20日及5月11日在香港接種兩劑復必泰，8月4日在香港血液樣本檢測對抗體呈陽性。另初步確診少於5宗。

昨天新增5宗輸入確診個案，分別由美國、緬甸、菲律賓及肯雅抵港，當中4人已打針、亦有4人檢出帶有L452R變種病毒，包括一名未有接種的20歲男子，上周由緬甸抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢出帶有L452R變種病毒。

港府昨公布，21間社區疫苗接種中心明日（22日）起，可為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」；明日起如接種中心尚有即日剩餘接種名額，市民毋須預約可即場接種疫苗。各接種中心9月至10月將於上午7時45分起派發即日籌，先到先得；而自11月起，即日籌則於接種中心開放前15分鐘派發。詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文