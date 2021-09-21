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【新冠肺炎】今增1宗法國輸入個案　患者打齊2劑復必泰帶抗體

社會 14:17 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

本港新冠疫情持續放緩，衞生防護中心公布，今日（21日）新增1宗輸入個案，患者為34歲男子，帶有L452R變種病毒，無病徵，9月19日乘坐LX138從法國抵港，4月20日及5月11日在香港接種兩劑復必泰，8月4日在香港血液樣本檢測對抗體呈陽性。另初步確診少於5宗。

昨天新增5宗輸入確診個案，分別由美國、緬甸、菲律賓及肯雅抵港，當中4人已打針、亦有4人檢出帶有L452R變種病毒，包括一名未有接種的20歲男子，上周由緬甸抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢出帶有L452R變種病毒。

港府昨公布，21間社區疫苗接種中心明日（22日）起，可為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」；明日起如接種中心尚有即日剩餘接種名額，市民毋須預約可即場接種疫苗。各接種中心9月至10月將於上午7時45分起派發即日籌，先到先得；而自11月起，即日籌則於接種中心開放前15分鐘派發。詳情即看：【下一頁】

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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