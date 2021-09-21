【疫苗獎賞】信和華置打針第二輪抽獎送凱滙　延長登記至11月30日

▲ 信和抽獎送觀塘凱滙千萬豪宅，日前抽出幸運兒。（資料圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團繼推出抽獎送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位後，日前宣布推出第二輪抽獎，原訂於9月30日截止，屆時若有500萬人已接種至少一針新冠疫苗，再送出額外一個凱滙單位作第二輪抽獎大獎。信和、華置今日（21日）宣布，將延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗，送出凱滙單位的前提也由9月底有500萬人接種疫苗，延至11月底500萬人打針。

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日前信和、華置共同送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。

截至昨日（21日），本港共2.49萬人打針，連續2日打針人數不足3萬，累計441萬人已打首針，另累計399萬人已打次劑，離目標仍欠59萬人。

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記者：曾卓鋒