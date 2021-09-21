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【疫苗獎賞】信和華置打針第二輪抽獎送凱滙　登記延長至11月30日

社會 11:06 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

信和抽獎送觀塘凱滙千萬豪宅，日前抽出幸運兒。（資料圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團繼推出抽獎送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位後，日前宣布推出第二輪抽獎，原訂於9月30日截止，屆時若有500萬人已接種至少一針新冠疫苗，再送出額外一個凱滙單位作第二輪抽獎大獎。信和、華置今日（21日）宣布，將延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗，送出凱滙單位的前提也由9月底有500萬人接種疫苗，延至11月底500萬人打針。

【疫苗獎賞】信置觀塘凱滙千萬單位得主曝光　35歲廚師租樓變業主。詳情即看：【下一頁】

【新冠疫苗】連續2日打針人數不足3萬　本月底前每日多5.9萬人才可抽凱滙。詳情即看：【下一頁】

另外，第二輪抽獎活動亦包括向12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民，送贈20份、每份價值20萬港元的獎學金。惟青少年獎學金抽獎時間按原定日子2021年10月7日抽出。

日前信和、華置共同送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。

截至昨日（21日），本港共2.49萬人打針，連續2日打針人數不足3萬，累計441萬人已打首針，另累計399萬人已打次劑，離目標仍欠59萬人。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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