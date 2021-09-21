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【致命惡菌】被魚鰭刺傷1cm染創傷弧菌　婦人手掌腫脹發黑險截肢

健康 12:01 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

被魚鰭刺傷1cm染創傷弧菌，婦人手掌腫脹發黑險截肢。

中秋節來到，相信很多市民都會與家人相聚吃飯，不過處理海鮮時要留心，台灣一名婦人在處理生魚時，不慎被魚鰭刺傷，手掌紅腫熱痛，求醫後證實感染創傷弧菌，引致壞死性筋膜炎。有醫生提醒，

根據台媒報道，一名88歲婆婆在處理生魚時，左手不慎被魚鰭刺傷，傷口雖然不到1cm，但卻出現局部紅腫熱痛，數個小時後更演變成壞死性筋膜炎。到醫院檢查後，被確診為「創傷弧菌」感染，幸好經清創及抗生素治療後康復出院。

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彰基急診暨重症醫學部主治醫生林記賢表示，普通民眾一旦感染創傷弧菌，可出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，至於年老、有慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌容易感染並進入血液，可造成發燒寒顫手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達50%。

9大預防感染法

急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染。

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以下是9大注意事項：

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另外，如被海鮮刺傷或有傷口接觸海水，隨後出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀，須盡快就醫。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 創傷弧菌 海鮮 台灣

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