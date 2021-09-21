【酒店住宿】東涌世茂喜來登飛機師體驗Staycation　走入模擬駕駛艙感受飛航魅力【內附連結】

▲ 香港東涌世茂喜來登酒店推出全新一日飛行機師體驗住宿計劃。(酒店提供)

無得飛，但都可試做機師，幾好玩喎！香港東涌世茂喜來登酒店由即日起至10月31日，推出全新一日飛行機師體驗住宿計劃，讓大家有機會一生人一次當上飛機師的滋味，走入模擬駕駛艙親手操作飛機，翱翔天際。

客人可使用在全球廣泛應用於培訓飛行員的A320 飛行模擬器，衝上雲霄，體驗飛航的魅力，在實時天氣狀況下航行。

▲ 於培訓飛行員的A320 飛行模擬器，衝上雲霄，體驗飛航的魅力。(酒店提供)

參加者將獲得60分鐘的飛行簡介和飛行模擬器體驗。駕駛艙備有全景觀視覺效果與音效，讓客人在航綫上感受不同天氣狀況，如颱風、明媚的陽光，甚至大雪或大雨下，控制飛機滑行、起飛、在天空飛翔、盤旋及降落。 當然少不了，在模擬駕駛艙內拍攝紀念照，留下難得的美好時刻。

然後回到香港東涌世茂喜來登酒店，在餐廳享用精緻晚餐，一同回味珍貴「旅遊」體驗。

▲ 除親身體驗飛行駕駛艙，學習航空知識，並入住豪華海景客房一晚。(酒店提供)

模擬飛行駕駛體驗住宿計劃，房價為每房每晚$3,800起 (另加一服務費)，連雙程交通接送服務至模擬航空訓練基地，親身體驗飛行駕駛艙，學習航空知識，並入住豪華海景客房一晚連$1,500采悅軒中菜廳餐飲消費額及行政酒廊禮遇。



參與模擬飛行活動之條款及細則：

•參加者必須年滿12歲或以上。

•客人進入模擬飛行大樓前需要簽署一份同意書 。

•根據模擬飛行大樓的最新指引，所有進入大樓的客人必須出示有效證明，顯示已完成接種2019 冠狀病毒病第一劑疫苗或持有14天內之2019 冠狀病毒病檢測並取得陰性結果。

•所有客人必須使用「安心出行」或填表格 。

電話：2535 0035

記者：郭秀芳