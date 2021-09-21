【奢華家品】最強品牌Hermes家品系列　由傢俬到餐具入門骨瓷$1,240

▲ 一直以來，Hermes的家居系列種類都不算太多，但每一件都是應用上最上承的素材製造，早前在本地舉行的秋冬預展中，掛在牆上的毛毯成了最搶眼的一員。（攝影：黃建輝）

在今天的時裝界別裏，能夠有著「點石成金」本事的，Hermes實在當之無愧，無論是皮具、時裝，甚至微小如一枝唇膏也好，均能賣過滿堂紅，至於今個秋冬的家居系列又如何？當然是集良好品味和高品質於一身的精品中的精品。

H DYE 暖入心

Hermes秋冬預展中，以這條面積闊150 X 200厘米的大型100% 茄士咩製的H DYE毛毯最是搶眼，不要小覷這條質地柔軟手感豐富的毛毯，它以全人手編織，再染色而成，簡單的條子圖案以不同顏色交織出代表著品牌的H字。（毛毯$36,100、cushion各$8,200）

▲ Hippomobile骨瓷碟。（各$1,240/攝影：黃建輝）

駿馬骨瓷

圖中三合一的Hippomobile骨瓷碟子圖案由設計師Gianpaolo Pagni主理，駿馬圖案是設計師在Emile Hermes過往檔案中尋得而重新獲得啟發，碟上的印花是由騎師制服轉化成飾帶，然後放在馬匹身上，作為大家下午茶用途最適合不過。（各碟 $1,240）

放射性石桌

這一張由埃諾石材製造的藍色Lignage D' Hermes石桌，有兩種不同尺寸可供選擇，圖中的大號直徑為61厘米，整個分量十足的石桌由Mumbai Studio負責，在比利時埃諾省製造，桌面非常粗獷，原身為黑色石材，經雕刻後呈現出白色線條，而這些線條正是石匠利用尺規在桌面上逐一刻畫，桌面如像太陽般的放射線紋理為家居生色不少。（售價未定）

皮革和藤織的對話

過往Hermes推出過一個金屬製的圓形大筒，靈感來自安放馬具的器具，現在成了店舖家居部中必有的項目。今次這個名為Chromatic的織籃，應用了皮革和柳條兩種素材，皮革方面，包括Swift小牛皮和Evercolor小牛皮兩種，直徑25厘米、高32.5厘米，用來收納家中的瑣碎物品就最好不過。（售價未定）

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舊經典新製法

從前的設計可以給今天的設計師得到創作上的啟發，這一盞名為Sarazine正是當中的表表者。最早出現於1996年，當時由旅行箱的工匠Jean-Michel Sarazin製造的一盞枱燈。事隔多年，這回品牌的工藝坊以紙張製造燈罩和原色牛皮，在縫合的過程中利用馬鞍針的步法縫合，將舊有的設計成功地帶到今天。（售價未定）

壯麗的重生

圖中這一張非比尋常名為Sillage D' Hermes的大型椅子，於意大利普利亞製造，而這一個地方亦是16世紀紙雕藝術的發源地，當設計工程落在Studio Mumbai的建築師手上時，他們將木質框架包覆一種含微纖維的獨特合成素材。此外，櫸木框架由再生紙或FSC（森林管理委員會）所認證的木材製造的微纖維茄士咩椅墊包裹著，這一種壯碩而不失細膩的傢俬在歐美大行其道，但相信對本地豪宅的用家來說絕對不是問題。（售價未定）

產品查詢：2919 5000

記者：何偉雄