【聲夢傳奇】炎明熹新歌《真話的清高》推出即登流行榜冠軍　聲夢學員團結力撐Gigi

▲ 炎明熹新歌上架半日已成為流行榜No.1。

炎明熹（Gigi）首張單曲《真話的清高》於昨日（9月20日）面世，新歌不但口評如潮，獲歌迷激讚，有樂迷分享感受時更形容「已10幾年冇聽到首似樣嘅廣東歌」，另外GiGi新歌於音樂平台上架半日，已經成為流行榜冠軍，這位樂壇新星真的不容小覷。另外GiGi獲同門隊友支持，各人於IG Story幫Gigi宣傳新歌。

《聲夢傳奇》三料冠軍得主炎明熹（Gigi）正式出道成為歌手，其新歌《真話的清高》MV昨晚9點首播，直至今日上午10點為止，MV於youtube點擊率為88,514，而MV帶點唯美和科幻元素，完全切合GiGi這位「火星女神」。

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▲ 炎明熹於新歌大晒唱功。（影片截圖）

樂迷大讚Gigi新歌

另外，Gigi新歌在昨日已先行上架，於各大音樂串流平台可以收聽，半日間新歌已成為本地iTunes熱門歌曲第一位，不少樂迷也大讚樂曲好聽兼高水準。

當中包括「堅好聽！已經loop咗接近兩粒鐘，自己都覺恐怖。 百聽不厭嘅旋律，接近陳奕迅《浮誇》嘅難度。感情豐富，變化莫測，細節豐富。 好似聽極都有細節未聽到咁。令人完全停唔到。黐線㗎！！」、「聽完Gigi首新歌，精采！廣東歌返晒嚟，已10幾年冇聽到首似樣嘅廣東歌Gigi加油！廣東歌加油！」、「Gigi係唱歌高質素既保證！咩歌到佢手唱出嚟都變得好獨特既Gigi style, 勁好聽又有feel」和「完全不似一位16歲歌手的第一首歌！」等。

▲ 聲夢學員何晉樂於IG清唱炎明熹新歌。（IG截圖）

《聲夢》學員力撐

一眾《聲夢》學員十分團結，於IG Story力推炎明燾新歌，當中何晉樂（Rock）清唱了幾句《真話的清高》，更笑指歌詞十分「洗腦」。

此外，另一位《聲夢》學員張馳豪（Aska）於坐駕車上狂loop炎明燾新歌。

▲ 張馳豪於坐駕車上狂loop炎明燾新歌。（IG截圖）

同時，堪稱炎明熹頭號粉絲的Gigi姑丈，於個人IG分享《真話的清高》MV拍攝的花絮照片，當中留言打氣：「你好叻！踏出成功的第一步！繼續向自己的目標進發！」，而網友亦紛紛留言感謝姑丈對GiGi的照料。

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度身訂造新歌

炎明熹首支個人單曲《真話的清高》由監製韋景雲為她度身訂造，是名副其實的「唱將式情歌」。

Gigi曾表示歌曲對她有點難度，主要因為高音部分並非她擅長的領域，而且故事講述一段充滿謊言的感情，只得16歲又未有戀情的她如何拿捏這首情歌，GiGi說：「我係一個比較容易有幻想嘅人，平時鍾意睇小說、漫畫同讀啲藝術方面嘅嘢，自己都會幻想好多。」

至於MV拍攝過程，Gigi笑言要好多謝導演的「配合」，她解釋說：「我唔係容易笑嗰種人，成日覺得自己笑得好尷尬，導演想呢個 MV 係有唯美嘅意境，今次唔使我笑就唔會破壞呢個感覺，真係好開心。」

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