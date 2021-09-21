  • 28°C
香港時間 : 2021921日 (週二) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】呂爵安應援車走勻港九新界　爵屎力撐Edan奪新人獎

娛樂 13:21 2021/09/21

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前就獲一眾身在海外的爵屎安排洛杉磯進行應援，Edan都有在Instagram限時動態中轉發消息，大感開心。一眾香港的爵屎同樣盡心盡力支持Edan，今次就出動設計精美的爵安流動應援車，一連十日遊走全港各區！

E先生應援車

Edan今年瓣數多多，「單飛」推出兩首個人單曲，又主持節目、拍攝電視劇與電影，人氣急升！Edan的粉絲專頁「edan.jazz」特意安排一架流動應援車，讓粉絲們可以打卡留念兼且為Edan送上打氣說話。

最新影片推介：麥美恩訪問

應援車由即日起至9月26日遊走港九新界，車身以深藍色為主色配上Edan的肖像，再加上「2021年度 樂壇矚目新力軍 呂爵安」，相當有型。相信一眾爵屎也會把握機會打卡、參與活動贏取小禮品呢！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Edan誓奪新人獎？

Edan今年推出兩首個人單曲《E先生連環不幸事件》、《小諧星》，前者是三台冠軍歌，兩首歌曲MV也有相當高的點擊率，再加上憑拍攝《大叔的愛》而「入屋」，在設投票的新人獎項中佔優勢。不過，屬於實力派的張天賦（MC）、曾比特（Mike）均手執903冠軍歌，同樣是新人獎的熱門人選。再加上ERROR的193、肥仔也有推出個人單曲，新人獎競爭變得更為激烈。

半隊MIRROR開騷

Edan將會與隊友姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江𤒹生），以「半塊鏡」陣容開騷，現時門票更已炒至2萬元。

是次網上行夢想系 MOOV LIVE Music On The Road》門票非公開發售，須申請指定上網服務，才有機會獲得門票兩張及限量海報。

未知Edan為否再在舞台上大騷琴技呢？或者大家更加期待Edan與Anson Lo在台上的互動？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片推介：江旻憓師弟培育劍擊新一代   5歲小花劍手目標未來奧運金牌

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】Anson Kong想挑戰渣馬10k賽事　透露姜濤暈倒與節食無關
10:51 2021/09/20
【MIRROR成員】Anson Kong想挑戰渣馬10k賽事　透露姜濤暈倒與節食無關
【MIRROR成員】鏡粉售手製「另類」MIRROR年曆　簡陋製作網民哭笑不得：都好有心機喎
14:09 2021/09/20
【MIRROR成員】鏡粉售手製「另類」MIRROR年曆　簡陋製作網民哭笑不得：都好有心機喎
【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單　鏡粉撲飛門票炒至2萬元
今日 10:27
【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單　鏡粉撲飛門票炒至2萬元

你可能感興趣

【MIRROR成員】Anson Kong想挑戰渣馬10k賽事　透露姜濤暈倒與節食無關
10:51 2021/09/20
【MIRROR成員】Anson Kong想挑戰渣馬10k賽事　透露姜濤暈倒與節食無關
【MIRROR成員】鏡粉售手製「另類」MIRROR年曆　簡陋製作網民哭笑不得：都好有心機喎
14:09 2021/09/20
【MIRROR成員】鏡粉售手製「另類」MIRROR年曆　簡陋製作網民哭笑不得：都好有心機喎
【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單　鏡粉撲飛門票炒至2萬元
今日 10:27
【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單　鏡粉撲飛門票炒至2萬元
呂爵安 Mirror 娛樂人物職業 歌手 演員 頒獎禮 柳應廷 盧瀚霆 陳卓賢 姜濤

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
17:04 2021/09/20
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
14:20 2021/09/20
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚
18:08 2021/09/20
【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚