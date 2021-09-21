【MIRROR成員】呂爵安應援車走勻港九新界　爵屎力撐Edan奪新人獎

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前就獲一眾身在海外的爵屎安排洛杉磯進行應援，Edan都有在Instagram限時動態中轉發消息，大感開心。一眾香港的爵屎同樣盡心盡力支持Edan，今次就出動設計精美的爵安流動應援車，一連十日遊走全港各區！

E先生應援車

Edan今年瓣數多多，「單飛」推出兩首個人單曲，又主持節目、拍攝電視劇與電影，人氣急升！Edan的粉絲專頁「edan.jazz」特意安排一架流動應援車，讓粉絲們可以打卡留念兼且為Edan送上打氣說話。

最新影片推介：麥美恩訪問

應援車由即日起至9月26日遊走港九新界，車身以深藍色為主色配上Edan的肖像，再加上「2021年度 樂壇矚目新力軍 呂爵安」，相當有型。相信一眾爵屎也會把握機會打卡、參與活動贏取小禮品呢！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Edan誓奪新人獎？

Edan今年推出兩首個人單曲《E先生連環不幸事件》、《小諧星》，前者是三台冠軍歌，兩首歌曲MV也有相當高的點擊率，再加上憑拍攝《大叔的愛》而「入屋」，在設投票的新人獎項中佔優勢。不過，屬於實力派的張天賦（MC）、曾比特（Mike）均手執903冠軍歌，同樣是新人獎的熱門人選。再加上ERROR的193、肥仔也有推出個人單曲，新人獎競爭變得更為激烈。

半隊MIRROR開騷

Edan將會與隊友姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江𤒹生），以「半塊鏡」陣容開騷，現時門票更已炒至2萬元。

是次網上行夢想系 MOOV LIVE Music On The Road》門票非公開發售，須申請指定上網服務，才有機會獲得門票兩張及限量海報。

未知Edan為否再在舞台上大騷琴技呢？或者大家更加期待Edan與Anson Lo在台上的互動？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：江旻憓師弟培育劍擊新一代 5歲小花劍手目標未來奧運金牌