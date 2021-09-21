【新冠疫苗】即日籌明起擴至全部人　曾祈殷指新安排助提高接種意欲

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

21間社區疫苗接種中心明日（22日）起，可為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，新安排可以有助提高接種意欲，尤其是 對不懂電腦預約的長者及中年人士有幫助。

曾祈殷今早（21日）接受電台訪問時指，新安排可以方便不懂網上預約接種的市民，有助提高接種意欲，惟難以預計會否可以用盡會日4000個接種名額的上限。

他提到，近日的 打針的人數減少，相估仍未接種疫苗的市民是因為心理關口、 對疫苗理解仍然不足等，指若爆發新一波疫情時，當局應考慮要求進入部份處所的人士，必須接種新冠疫苗。

他又建議港府可以 投放更多資源，鼓勵及方便長者接種，或 提供餐券優惠等打針誘因，另可考慮將注射復必泰疫苗的安排擴展至安老院舍， 相信有助提升整體接種率。

負責營運將軍澳體育館社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，現時中心每日約有1000多人預約打針，相信擴大「即日籌」範圍後，每個最多會增加數百人到場接種。

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責任編輯：郭詩詩