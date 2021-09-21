【MIRROR X ERROR星蹤】應援賀Lokman+Alton生日　跟193+肥仔濕身打卡

▲ 人氣男團MIRROR和宇宙天團ERROR的應援活動不斷。

人氣男團MIRROR和宇宙天團ERROR大受歡迎，本周活動包括MIRROR成員王智德（Alton）和隊長楊樂文（Lokman）的生日應援；贏取Lokman巴士模型、陳瑞輝（Frankie）親簽即影即有相及陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）的特別版透卡；與濕身的郭嘉駿（193） 和梁業（肥仔）打卡；領取吳保錡杯套。

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Protein同慶

9月壽星之一的MIRROR成員Alton於今年中秋節（21日）迎來32歲生日，FC為他準備了「中秋Protein同慶特別打卡活動」，讓蛋白粉於9月21日下午五時於尖沙咀領取慶節月餅1個。

由即日起至9月22日，Alton流動廣告車將會出動到全港各區與蛋白粉見面。Alton的單人燈箱及戶外廣告已散佈於多區，讓蛋白粉可以隨處打卡。

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隊長誕

同為九月壽星的MIRROR隊長Lokman即將迎接32歲生日，頭巾軍團為他準備了生日應援燈箱，各位頭巾軍可於即日起至10月5日到旺角西洋菜南街荷李活購物中心打卡，更可於同區尋找Lokman與江𤒹生（AK）的《虎道門》燈箱。

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雙人生日應援

蛋白粉及頭巾軍團聯合為Alton和Lokman慶生，一連兩星期於油沙旺多處設有雙人生日紀念燈箱，鏡粉可一次過跟兩位鏡仔「合照」。兩個FC亦合作於赤柱廣場落了為期四星期的戶外廣告，且計劃於9月22日下午兩時派發雙人版手幅及神秘打卡小禮物一份。

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巴士模型

成功申請東亞銀行信用卡及簽賬滿港幣一千元，便可獲得由Lokman設計的限量版合金巴士模型，模型設計將會於Lokman生日正日（9月26日）公佈。

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皮皮親簽相

FENTY BEAUTY首次與MIRROR成員「皮皮」Frankie合作，皮寶寶於即日起至9月29日參加遊戲便有機會贏取皮皮親筆簽名即影即有相。

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流動尋「保」店

由即日（9月20日）起至9月26日，富衛FWD的流動尋「保」店於中午12時至下午6時在不同地區營業，讓Hellosss和柳柳粉一起尋「保」、拍照打卡及玩遊戲，贏取精美「保」物卡及特別版透卡。

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Edan應援車

有爵屎為呂爵安（Edan）安排一架流動應援車，深藍色車身配上Edan的肖像，再加上「2021年度 樂壇矚目新力軍 呂爵安」，十分搶眼。流動應援車由即日起至9月26日遊走港九新界，方便各區的爵屎前往打卡，以及參與活動贏取小禮品。

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濕身193+肥仔

由即日起至10月1日，ERROR兩位成員193 x 肥仔海洋公園水上樂園宣傳車將會於港九新界出現，讓404跟濕身的193和肥仔盡情拍照打卡。

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保錡杯套

PØK1MØN FC舉行「一世人兩兄妹 有你有我」杯套應援活動，於9月22日至9月23日在旺角雞蛋屋派發保錡杯套給PØK1MØN。