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【開心大綜藝】林秀怡黃美棋轉秋季水著　何泳芍陳婉衡性感迎戰

娛樂 11:49 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林秀怡、何泳芍、何廣沛編為一組。

一共五集的《開心大綜藝之暑假玩到盡》，本周日（26日）播最後一集！最終回將移師北潭涌度假營轉Style玩秋季大旅行，「鐵腳」林秀怡、黃美棋、翟威廉、楊潮凱、何廣沛、周志康，「常客」羅毓儀、彭慧中，連同亮麗「新血」何泳芍、黃婉恩、陳婉衡及黃嘉雯，以健康秋意水著Look，迎戰終極挑戰！

今回先來造型大檢閱，男子組明顯失色，只有周志康略晒麒麟臂，幸好製作組預備了足球及籃球協助眾人擺甫，才不至於毫無特色。

黃美棋、黃嘉雯等以新造型上陣。

女子組方面，絕對能以「花多眼亂」形容，「元祖級人馬」黃美棋的白色透視裝，配以內裏的shocking orange泳衣上裝若隱若現，甚具視覺效果。

至於林秀怡雖然穿長袖上衣，但由於設計超短身，前幅只去到胸口位置，同樣吸睛度足，可謂奇裝取勝。

「新血」何泳芍上陣。

身為健身教練的陳婉衡雖然服裝特別度不及美棋BB及林秀怡，但擁有一身蜜糖肌膚的她，舉手投足均散發著健康氣息外，其腹前馬甲線更是贏盡焦點，估計大混戰方面具備驚人實力！

同樣感覺具備一定遊戲實力的，則是以古銅色肌膚見稱的「美人魚教練」何泳芍，擁有美好身段的她，肌肉明顯結實有力，看來這回混戰一定相當具睇頭。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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