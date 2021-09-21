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【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買

社會 21:47 2021/09/21

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（黃建輝攝）

中秋金多寶號碼出爐，包括14、15、25、26、32、45，特別號碼為2。頭獎一注獨中逾8,597萬元，賽馬會表示，該張彩票於投注站購買；二獎2.5注中，每注獎金346萬元；三獎243.5注中，每注獎金派9.4萬元。

六合彩中秋金多寶將於今日（21日）中秋節當晚舉行，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元；現時獎券現已開售，截止售票時間為今晚9時15分。

即看近5次中秋金多寶，8名中獎幸運兒購票方式：

中秋金多寶攪珠日期 頭獎彩票購票方式 （中獎注數）
10/9/2019 2膽拖13腳自選獎券（半注）
20/9/2018 6個號碼單式運財獎券（1注）
12個號碼複式自選獎券（1注）
28/9/2017 12個號碼複式自選獎券（半注）
7個號碼複式運財獎券（半注）
13/9/2016 8個號碼複式自選獎券（半注）
8個號碼複式自選獎券（1注）
22/9/2015 7個號碼複式運財獎券（半注）

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒、鄧凱文

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