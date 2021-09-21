【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買

▲ （黃建輝攝）

中秋金多寶號碼出爐，包括14、15、25、26、32、45，特別號碼為2。頭獎一注獨中逾8,597萬元，賽馬會表示，該張彩票於投注站購買；二獎2.5注中，每注獎金346萬元；三獎243.5注中，每注獎金派9.4萬元。

六合彩中秋金多寶將於今日（21日）中秋節當晚舉行，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元；現時獎券現已開售，截止售票時間為今晚9時15分。

即看近5次中秋金多寶，8名中獎幸運兒購票方式：

中秋金多寶攪珠日期 頭獎彩票購票方式 （中獎注數） 10/9/2019 2膽拖13腳自選獎券（半注） 20/9/2018 6個號碼單式運財獎券（1注）

12個號碼複式自選獎券（1注） 28/9/2017 12個號碼複式自選獎券（半注）

7個號碼複式運財獎券（半注） 13/9/2016 8個號碼複式自選獎券（半注）

8個號碼複式自選獎券（1注） 22/9/2015 7個號碼複式運財獎券（半注）

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責任編輯：曾卓鋒、鄧凱文