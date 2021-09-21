  • 28°C
香港時間 : 2021921日 (週二) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】食肆預先切開包裝水果驗出沙門氏菌　食安中心：涉人手處理有交叉污染風險

食用安全 12:44 2021/09/21

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

食安中心抽查發現，有食肆預先切開包裝的水果含沙門氏菌，可致食物中毒。

為求方便，不少人也會購買預先切好的水果杯進食。不過，本港食物安全中心的檢測報告指出，近日抽查一個預先切開、包裝的水果樣本，驗出含沙門氏菌，涉事食肆及食物製造廠已停售有關食品。食安中心表示，因涉及大量人手處理的工序，有交叉污染的風險，高危人士若受感染，更可致嚴重併發症。

食安中心在最新一期《食物安全焦點》指出，在恆常食物監測計劃中，抽取了該份預先包裝切開的水果樣本，結果驗出沙門氏菌。預先切開並包裝的水果屬高風險食物，因為是生吃的，不會經過熱處理來殺死有害微生物。加上在製備過程中，涉及大量人手處理工序，有交叉污染的風險。

最新影片推介：5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟　家中常用塑膠器皿香薰精油

食安中心警告，若貯存溫度不當，例如4°C或以上，也會助長沙門氏菌生長。高危人士若受感染，更特別容易出現嚴重併發症。

易受污染的食物

沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。可受污的食物例子如下：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

沙門氏菌食物中毒徵狀

沙門氏菌可經帶菌的動物傳給人類。食安中心指出，約有2000種可引致食物中毒的血清型沙門氏菌。沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片推介：眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】營養學家教睇顏色3類凍肉忌買　選購冷凍食物必學10個竅門
12:39 2021/09/09
【食用安全】營養學家教睇顏色3類凍肉忌買　選購冷凍食物必學10個竅門
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
14:20 2021/09/20
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
【微波爐爆炸】微波爐叮杯麵爆炸母女身亡　日本專家拆解起因2大錯誤行為
14:41 2021/09/17
【微波爐爆炸】微波爐叮杯麵爆炸母女身亡　日本專家拆解起因2大錯誤行為

你可能感興趣

【食用安全】營養學家教睇顏色3類凍肉忌買　選購冷凍食物必學10個竅門
12:39 2021/09/09
【食用安全】營養學家教睇顏色3類凍肉忌買　選購冷凍食物必學10個竅門
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
14:20 2021/09/20
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
【微波爐爆炸】微波爐叮杯麵爆炸母女身亡　日本專家拆解起因2大錯誤行為
14:41 2021/09/17
【微波爐爆炸】微波爐叮杯麵爆炸母女身亡　日本專家拆解起因2大錯誤行為
食用安全 食物中毒 污染 健康問題 食安中心

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
17:04 2021/09/20
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
14:20 2021/09/20
【燒肉風波】牛角被指黑心燒肉劣質牛代A5和牛　老闆黃傑龍千字文回應3大指控
【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚
18:08 2021/09/20
【藥物相沖】柚子與藥物相沖可致腦出血喪命　醫生拆解11類人中秋不宜食柚